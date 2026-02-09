Bigg Boss Marathi 6: इश्श… राखी आणि सागरची गोड फ्लर्टींग! ‘सकाळी ७ वाजता टच… फक्त तुमच्यासाठी’

बिग बॉसच्या घरात सदस्यांचे येणे-जाणे सुरु झाले आहे. आतापर्यंत एकूण चार स्पर्धक या घराबाहेर झाले आहेत आणि घरात पहिल्या वाईल्ड कार्ड स्पर्धकाचीही एंट्री झाली आहे. राखी सावंतच्या एंट्रीने घरात एक वेगळेच रूप पाहायला मिळत आहेत. आता राखी आली मग अनुश्री, तन्वी आणि रुचिता, या तिघांचं काय होणार? अशी चिंता बिग बॉसच्या प्रेक्षकांनी वर्तवली आहे. तर अनेक प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे की “राखी आणलीत आता घरी बिचूकले साहेबांनाही आणा.”
नवीन प्रोमो प्रक्षेपित झाला आहे. त्या प्रोमोमध्ये राखी घरातील इतर सदस्यांशी स्वयंपाक घरात चर्चा करताना दिसून येत आहे. घरातील बहुतेक सदस्य तिथे जमले आहेत. राखी जिम कुठे आहे? याबद्दल घरातल्यांशी चर्चा करत होती. तेव्हा सागर तसेच इतर सदस्य म्हणतात की आता राखी सकाळसकाळी जिम करायला तिथे जाणार असेल तर घरातील बहुतेक सदस्यही तिथे नक्की येतील. तेव्हा राखी सागरला म्हणते की तुम्ही येणार आहात का? तेव्हा सागर मिश्किल रूपात बोलतो की ‘हो, आता राखी आली आहे तर ठीक सकाळी ७ वाजता मी जिममध्ये टच होईल.’
View this post on Instagram
राखी आल्यानंतर घरात खेळीचे वातावरण दिसून येत आहे. पण हे वातावरण कधीपर्यंत टिकून असेल याचा काही नेम नाही. राखी आता हसून आहे म्हणा पण नंतर वादाला सुरुवात नक्कीच होणार, असे स्पष्ट आहे. पण सध्या या प्रोमोमध्ये असलेले वातावरण प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी पुरेसे आहे. या प्रोमोखाली ‘राखी आणि सागर करतायेत गोड फ्लर्टिंग…’ असे मिश्किल कॅप्शनही देण्यात आले आहे.
प्रेक्षकांनी अनेक सकारात्मक कमेंट्स केले आहेत. सीझनचा टीआरपी नक्कीच वाढणार…, सागर पहिल्यांदाच इतका खुश झाला, Only one Rakhi Sawant अशा अनेक कमेंट्सचा वर्षाव झालेला दिसत आहे. तर राखी आता रुचिताला सोडत नसते असा प्रतिसादही अनेकांनी दिला आहे.