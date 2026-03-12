Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

संपूर्ण देश हार्दिक पंड्याच्या प्रभावी कामगिरीचे कौतुक करत असताना दुसरीकडे, पुण्यात त्याच्यावर राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हार्दिक पंड्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:25 AM
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषक विजेतेपदानंतरच्या जल्लोषाच्या वातावरणात, भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या एका नवीन वादात अडकला आहे. पुण्यातील एका वकिलाने टी-२० विश्वचषक विजयानंतरच्या जल्लोषात या स्टार भारतीय अष्टपैलू खेळाडूने भारतीय ध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.  संपूर्ण देश हार्दिक पंड्याच्या प्रभावी कामगिरीचे कौतुक करत असताना (Hardik Pandya National Flag Controversy) दुसरीकडे, पुण्यात त्याच्यावर राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हार्दिक पंड्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारे वकील वाजिद खान यांनी पुण्यातील शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात अर्ज दाखल केला आहे. भारताच्या ऐतिहासिक विजयानंतर मैदानावर आनंद साजरा करताना पांड्याने आपल्या शरीराभोवती तिरंगा गुंडाळला होता, असा आरोप वकिलाने केला आहे, जे राष्ट्रीय ध्वजाच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे. वाजिद खानच्या मते, टी-२० विश्वचषक विजयानंतर हार्दिक पंड्या त्याची मैत्रीण महिका शर्मासोबत आनंद साजरा करत होता.

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

त्यावेळी त्याच्या पाठीवर राष्ट्रध्वज बांधलेला होता आणि तो त्या स्थितीत नाचताना आणि स्टेजवर पडून असताना दिसला. राष्ट्रध्वजाच्या प्रतिष्ठेचा आदर करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या तक्रारीत, वकिलाने राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ च्या कलम २ चा हवाला देत म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला जाऊ नये. त्यांनी सांगितले की जेव्हा ते शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले तेव्हा पोलिसांनी सुरुवातीला ही घटना अहमदाबादमध्ये घडल्याचे सांगितले.

तथापि, त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की राष्ट्रध्वज संपूर्ण राष्ट्राचे प्रतीक आहे, त्यामुळे देशातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येते. नंतर, पोलिसांनी त्यांची तक्रार स्वीकारली आणि त्यांना एक प्रत दिली.

पंड्या माहिकासोबत सेलिब्रेशन करताना दिसला

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत ज्यात हार्दिक पांड्या त्याची मैत्रीण महिका शर्मासोबत नाचत आहे, ट्रॉफीसोबत फोटो काढत आहे आणि भावनिक क्षण शेअर करत आहे. एका व्हिडिओमध्ये दोघेही स्टेजवर पडलेले दिसत आहेत तर खेळाडू आणि कर्मचारी त्यांच्याभोवती आनंद साजरा करत आहेत. हे प्रकरण आता पोलिसांच्या हाती आहे. तक्रारीच्या आधारे तपास सुरू झाल्यास, पोलिस व्हिडिओ आणि इतर पुरावे तपासू शकतात. या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई काय होते हे पाहणे बाकी आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 09:43 AM

