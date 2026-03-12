ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा

अखेर तो क्षण आलाच! Xiaomi चा नवा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, 16GB रॅम आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त
चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध
चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेल्या गा लॅपटॉपमध्ये मल्टी-टच ट्रॅकपॅडसह मैजिक कोई आणि बायोमेट्रिक ऑटिकेशनसाठी दत्त आपडी आहे. सर्वात महत्वाचे मागने कंपनीचा दा की है बजेट-फ्रेंडली मैकबुक एका चार्जवर १६ तासांपर्यंत बैटरी लाइफ देते. ८ जीबी रॅम आणि २५६ जीबी स्टोरेज असलेल्या या लॅपटॉपच्या बेस व्हेरिएंटची किमत ६९.९०० रुपये आहे, तर ५१२ जीबी स्टोरेज योरिएंटची किंमत ७९.९०० रुपये आहे. हा संपटॉप ब्लश, सिट्रस इंडिगो आणि सिल्व्हर रंगांमध्ये आहे.
वैशिष्ट्ये काय?
कंपनीचा दावा आहे की ए१८ प्रो चिपने चालवलेला हा नवीनतम लॅपटॉप नियमित कामांसाठी इंटेल कोर अल्ट्रा ५ चिप असलेल्या विंडोज पीसीपेक्षा ५० टक्के वेगवान आहे, तर काही एआय कामांसाठी तिप्पट वेगवान कामगिरी देतो. ८ जीबी रॅमसह २५६ जीबी आणि ५१२ जीबी एसएसडी असे दोन स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. मॅकबुक निओमध्ये १३ इंचाचा लिक्विड रेटिना आयपीएस डिस्प्ले आहे ज्याची पिक्सेल डेन्सिटी २१९ पीपीआय आहे. यात ॲटपलचा मॅजिक कीबोर्ड आहे. मॅकबुक एअरप्रमाणे, हा लॅपटॉप नवीनतम मॅकओएस टाहोवर चालतो, त्यात १०८० पी फेसटाइम एचडी वेबकॅम आहे आणि व्हॉइस आयसोलेशन आणि वाइड स्पेक्ट्रम मायक्रोफोन मोड आहे.
यात डॉल्बी ॲमटमॉस आणि स्पेशियल ऑडिओसह ड्युअल स्पीकर सेटअप देखील आहे. ॲपलचा दावा आहे की हा नवीनतम लॅपटॉप वाय-फाय ६ई आणि ब्लूटूथ आवृत्ती ६ कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो. डाव्या काठावर एक हेडफोन जॅक देखील आहे. या लॅपटॉपमध्ये ३६.५Wh बॅटरी आहे जी २०W यूएसबी टाइप-सी ॲडॉप्टरने चार्ज करता येते. कंपनीचा दावा आहे की हा लॅपटॉप एका चार्जवर ११ तासांपर्यंत वेब ब्राउझिंग किंवा १६तास व्हिडिओ स्ट्रीमिंग देऊ शकतो.
