Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रियांका चोप्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन, सासरच्या कुटुंबात शोककळा

स्टार अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचा पती आणि गायक निक जोनासची बालपणीची मैत्रीण माया हिचे निधन झाले आहे. ही बातमी निक जोनाससाठी खूप धक्कादायक आहे. माया किबेलच्या आईने एक हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर केली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:18 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन
  • प्रियांका चोप्राच्या सासरच्या कुटुंबात शोक
  • निकने दुःख केले व्यक्त
 

स्टार अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचा पती आणि गायक निक जोनासवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गायकाची बालपणीची मैत्रीण माया हिचे निधन झाले आहे. ही बातमी त्याच्यासाठी खूप मोठा धक्का आहे. माया किबेलच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करणाऱ्या लोकांनी सोशल मीडिया श्रद्धांजली वाहिली आहे. दरम्यान, माया किबेलच्या आईने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यावर निकने प्रतिक्रिया दिली आहे. आता ही भावुक पोस्ट नक्की काय आहे जाणून घेऊ.

अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

मायाच्या आईची भावुक पोस्ट

स्टार अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचा पती आणि गायक निक जोनास त्याच्या बालपणीच्या मैत्रिणी माया किबेलच्या निधनाने खूप दुःखी आहे. ३० वर्षीय मायाचे विल्सन आजाराने निधन झाले, या अनुवांशिक आजाराशी ती बऱ्याच काळापासून झुंजत होती. माया किबेल जोनास कुटुंबासोबत वाढली आणि निक आणि त्याच्या भावांशी तिचे जवळचे तिचे नाते होते. निक तिला “बहीण” मनात असे आणि तिला कुटुंबाचा एक भाग मानत असे. मनोरंजन उद्योगात तिच्या सुरुवातीच्या काळात, ती अनेकदा जोनास कुटुंबासोबत दिसली. तिची आई कियोको किबेल यांनी मायाच्या मृत्यूची दुःखद बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kiyoko Kibbel (@coach_kibbel)

तिने पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “ही दुःखद बातमी मी खूप दुःखाने शेअर करत आहे. मायाला विल्सन आजाराने ग्रासले होते. तिने खूप संघर्ष केला, पण तिचे शरीर हार मानत होते. ७ मार्च रोजी सकाळी ती अचानक कोसळली आणि तिचे हृदय आणि फुफ्फुसे काम करणे बंद झाले. यांनतर तिचे इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये निधन झाले. तिला खूप वेदना होत होत्या, ती अनेकदा रडत झोपायची. पण आता ती स्वर्गात आहे, जिथे ती तिच्या वडिलांसोबत आहे आणि आता वेदना किंवा अश्रू नाहीत.” अशी भावुक पोस्ट त्यांनी शेअर केली आहे.

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

निकने आपले दुःख केले व्यक्त

माया यांच्या आईने पुढे लिहिले, “ज्यांना तिला माहित होते आणि तिच्या मृत्यूवर विश्वास बसत नाही, त्यांना कृपया हे जाणून घ्या की ती आता सर्वोत्तम ठिकाणी आहे. मला माहित आहे की ती वरून आपल्या सर्वांवर लक्ष ठेवून आहे. ती येथे असताना ज्यांनी तिच्यावर प्रेम केले आणि काळजी घेतली त्या सर्वांचे खूप खूप आभार. एक आई म्हणून, मला तिची खूप आठवण येते आणि मी निराश झालो आहे. पण ती आता वेदनांपासून मुक्त आहे हे जाणून मला सांत्वन मिळते. सर्वांसाठी प्रेम आणि प्रार्थना.” निक जोनासने या दुःखद बातमीवर एक छोटासा पण भावनिक संदेश शेअर केला. त्याने मायाला त्याची “कायमची बहीण” म्हटले आणि या कठीण काळात तिच्या कुटुंबाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले.

Web Title: Nick jonas childhood friend and sister maya kibbel dies from rare disease

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती
1

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’
2

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने
3

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने

निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त
4

निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

Mar 12, 2026 | 10:18 AM
प्रियांका चोप्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन, सासरच्या कुटुंबात शोककळा

प्रियांका चोप्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन, सासरच्या कुटुंबात शोककळा

Mar 12, 2026 | 10:18 AM
Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Mar 12, 2026 | 10:12 AM
Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

Mar 12, 2026 | 10:00 AM
हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

Mar 12, 2026 | 09:54 AM
विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

Mar 12, 2026 | 09:43 AM
US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

Mar 12, 2026 | 09:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM