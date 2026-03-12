प्रियांका चोप्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन, सासरच्या कुटुंबात शोककळा

स्टार अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचा पती आणि गायक निक जोनासवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गायकाची बालपणीची मैत्रीण माया हिचे निधन झाले आहे. ही बातमी त्याच्यासाठी खूप मोठा धक्का आहे. माया किबेलच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करणाऱ्या लोकांनी सोशल मीडिया श्रद्धांजली वाहिली आहे. दरम्यान, माया किबेलच्या आईने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यावर निकने प्रतिक्रिया दिली आहे. आता ही भावुक पोस्ट नक्की काय आहे जाणून घेऊ.
मायाच्या आईची भावुक पोस्ट
स्टार अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचा पती आणि गायक निक जोनास त्याच्या बालपणीच्या मैत्रिणी माया किबेलच्या निधनाने खूप दुःखी आहे. ३० वर्षीय मायाचे विल्सन आजाराने निधन झाले, या अनुवांशिक आजाराशी ती बऱ्याच काळापासून झुंजत होती. माया किबेल जोनास कुटुंबासोबत वाढली आणि निक आणि त्याच्या भावांशी तिचे जवळचे तिचे नाते होते. निक तिला “बहीण” मनात असे आणि तिला कुटुंबाचा एक भाग मानत असे. मनोरंजन उद्योगात तिच्या सुरुवातीच्या काळात, ती अनेकदा जोनास कुटुंबासोबत दिसली. तिची आई कियोको किबेल यांनी मायाच्या मृत्यूची दुःखद बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली.
तिने पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “ही दुःखद बातमी मी खूप दुःखाने शेअर करत आहे. मायाला विल्सन आजाराने ग्रासले होते. तिने खूप संघर्ष केला, पण तिचे शरीर हार मानत होते. ७ मार्च रोजी सकाळी ती अचानक कोसळली आणि तिचे हृदय आणि फुफ्फुसे काम करणे बंद झाले. यांनतर तिचे इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये निधन झाले. तिला खूप वेदना होत होत्या, ती अनेकदा रडत झोपायची. पण आता ती स्वर्गात आहे, जिथे ती तिच्या वडिलांसोबत आहे आणि आता वेदना किंवा अश्रू नाहीत.” अशी भावुक पोस्ट त्यांनी शेअर केली आहे.
निकने आपले दुःख केले व्यक्त
माया यांच्या आईने पुढे लिहिले, “ज्यांना तिला माहित होते आणि तिच्या मृत्यूवर विश्वास बसत नाही, त्यांना कृपया हे जाणून घ्या की ती आता सर्वोत्तम ठिकाणी आहे. मला माहित आहे की ती वरून आपल्या सर्वांवर लक्ष ठेवून आहे. ती येथे असताना ज्यांनी तिच्यावर प्रेम केले आणि काळजी घेतली त्या सर्वांचे खूप खूप आभार. एक आई म्हणून, मला तिची खूप आठवण येते आणि मी निराश झालो आहे. पण ती आता वेदनांपासून मुक्त आहे हे जाणून मला सांत्वन मिळते. सर्वांसाठी प्रेम आणि प्रार्थना.” निक जोनासने या दुःखद बातमीवर एक छोटासा पण भावनिक संदेश शेअर केला. त्याने मायाला त्याची “कायमची बहीण” म्हटले आणि या कठीण काळात तिच्या कुटुंबाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले.