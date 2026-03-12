Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Dry Hair Will Be Smooth Forever Prepare A Rose Pack At Home In An Easy Way

कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

कोरड्या केसांपासून सुटका मिळवण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर करून घरीच हेअर पॅक बनवावा. यामुळे केसांच्या समस्या दूर होतात आणि कोरडे केस मऊ आणि स्मूथ होण्यास मदत होते.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:18 AM
कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

Follow Us:
Follow Us:

प्रत्येक मुलीला मजबूत, चमकदार आणि सुंदर केस हवे असतात. केसांची काळजी घेण्यासाठी सतत काहींना काही उपाय केले जातात. कधी हेअर मास्क लावला जातो, तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर ट्रीटमेंट करून केसांची काळजी घेतली जातात. पण जीवनशैलीतील बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल आणि पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे केसांच्या असंख्य समस्या उद्भवतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दुर्लक्ष करतात, पण कालांतराने सतत केस गळून केसांमध्ये टक्कल पडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे केसांच्या वाढीसाठी योग्य ते उपाय करवते. धूळ, माती किंवा प्रदूषणात गेल्यामुळे केस खूप जास्त कोरडे आणि रखरखीत होतात. अशावेळी केसांची पोत सुधारण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन महागडे हेअर स्मूथनिंग किंवा स्पा ट्रिटमेंट करतात. पण यामुळे काही काळापुरतेच केस अतिशय चमकदार आणि सुंदर दिसतात. पण कालातंराने केसांच्या समस्या वाढू लागतात.(फोटो सौजन्य – istock)

चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार

केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस रखरखीत आणि कोरडे होणे यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण केमिकल प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर करून हेअर पॅक बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. हा हेअर पॅक केस अतिशय स्मूथ आणि मऊ करण्यास मदत करतो. केसांची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवलेला हेअर पॅक लावावा.

गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हेअर पॅक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

गुलाबाच्या पाकळ्या
शिजवलेला भात
गुलाब पाणी
अळशीच्या बिया
मध

हेअर पॅक बनवण्याची कृती:

गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हेअर पॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात शिजवलेला भात, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि गुलाब पाणी घालून बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात मध आणि अळशीच्या बियांचे जेल घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट काहीवेळ तशीच ठेवून द्या. यामुळे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स होईल.

केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

हेअर पॅक लावण्याची सोपी पद्धत:

गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून तयार केलेला हेअर पॅक केसांना लावण्याआधी केस व्यवस्थित विंचरून घ्यावे. त्यानंतर पॅक केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकापर्यंत सगळीकडे लावून घ्यावा. ३० ते ४० मिनिटं हेअर पॅक केसांवर तसाच ठेवावा. यामुळे केसांना योग्य ते पोषण मिळेल. त्यानंतर सौम्य शाम्पूचा वापर करून केस पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. आठवड्यातून एकदा गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हेअर पॅक केसांवर लावल्यास कोरडे केस मऊ आणि स्मूथ होण्यास मदत होईल. तसेच केसांच्या समस्या कमी होतील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Dry hair will be smooth forever prepare a rose pack at home in an easy way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार
1

चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार

केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत
2

केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत

Hair Care Tips: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित केसांना लावते किचनमधील ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, पहा सुंदर केसांचे ब्युटी सीक्रेट
3

Hair Care Tips: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित केसांना लावते किचनमधील ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, पहा सुंदर केसांचे ब्युटी सीक्रेट

वयाच्या तिशीनंतर महिलांनी आहारात करायला हव्यात ‘या’ विटामिन युक्त पदार्थांचे सेवन, चेहऱ्यावर तारुण्य राहील कायम टिकून
4

वयाच्या तिशीनंतर महिलांनी आहारात करायला हव्यात ‘या’ विटामिन युक्त पदार्थांचे सेवन, चेहऱ्यावर तारुण्य राहील कायम टिकून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

Mar 12, 2026 | 10:18 AM
प्रियांका चोप्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन, सासरच्या कुटुंबात शोककळा

प्रियांका चोप्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पती निक जोनासच्या बहिणीचे निधन, सासरच्या कुटुंबात शोककळा

Mar 12, 2026 | 10:18 AM
Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Mar 12, 2026 | 10:12 AM
Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

Mar 12, 2026 | 10:00 AM
हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

Mar 12, 2026 | 09:54 AM
विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

Mar 12, 2026 | 09:43 AM
US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

Mar 12, 2026 | 09:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM