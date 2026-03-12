कोरडे केस होतील कायमचे स्मूथ! सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा गुलाबाचा पॅक, केसांना मिळेल पोषण

प्रत्येक मुलीला मजबूत, चमकदार आणि सुंदर केस हवे असतात. केसांची काळजी घेण्यासाठी सतत काहींना काही उपाय केले जातात. कधी हेअर मास्क लावला जातो, तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर ट्रीटमेंट करून केसांची काळजी घेतली जातात. पण जीवनशैलीतील बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल आणि पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे केसांच्या असंख्य समस्या उद्भवतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दुर्लक्ष करतात, पण कालांतराने सतत केस गळून केसांमध्ये टक्कल पडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे केसांच्या वाढीसाठी योग्य ते उपाय करवते. धूळ, माती किंवा प्रदूषणात गेल्यामुळे केस खूप जास्त कोरडे आणि रखरखीत होतात. अशावेळी केसांची पोत सुधारण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन महागडे हेअर स्मूथनिंग किंवा स्पा ट्रिटमेंट करतात. पण यामुळे काही काळापुरतेच केस अतिशय चमकदार आणि सुंदर दिसतात. पण कालातंराने केसांच्या समस्या वाढू लागतात.(फोटो सौजन्य – istock)
चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार
केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस रखरखीत आणि कोरडे होणे यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण केमिकल प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर करून हेअर पॅक बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. हा हेअर पॅक केस अतिशय स्मूथ आणि मऊ करण्यास मदत करतो. केसांची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवलेला हेअर पॅक लावावा.
गुलाबाच्या पाकळ्या
शिजवलेला भात
गुलाब पाणी
अळशीच्या बिया
मध
गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हेअर पॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात शिजवलेला भात, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि गुलाब पाणी घालून बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात मध आणि अळशीच्या बियांचे जेल घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट काहीवेळ तशीच ठेवून द्या. यामुळे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स होईल.
केसांची खुंटलेली वाढ होईल झपाट्याने! वाटीभर दह्याचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केस होतील लांबलचक आणि मजबूत
गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून तयार केलेला हेअर पॅक केसांना लावण्याआधी केस व्यवस्थित विंचरून घ्यावे. त्यानंतर पॅक केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकापर्यंत सगळीकडे लावून घ्यावा. ३० ते ४० मिनिटं हेअर पॅक केसांवर तसाच ठेवावा. यामुळे केसांना योग्य ते पोषण मिळेल. त्यानंतर सौम्य शाम्पूचा वापर करून केस पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. आठवड्यातून एकदा गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हेअर पॅक केसांवर लावल्यास कोरडे केस मऊ आणि स्मूथ होण्यास मदत होईल. तसेच केसांच्या समस्या कमी होतील.