Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Trump Governments Big Action Investigations Against 16 Countries Including Preparations To Drop Tariff Bomb On India

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने मोठी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. त्यांच्या १६ प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या व्यापार धोरणे आणि पद्धतींची चौकशी सुरू केली.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:12 AM
Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर 'टॅरिफ बॉम्ब' टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू (फोटो-सोशल मीडिया)

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर 'टॅरिफ बॉम्ब' टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेमुळे जागतिक व्यापारात तणाव वाढणार?
  • भारतासह अनेक देशांवर नव्या शुल्काची शक्यता
  • भारत, चीन, ईयूंसह १६ देशांची होणार कसून चौकशी
 

Trump Tariff Warning: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने मोठी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. त्यांच्या १६ प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या व्यापार धोरणे आणि पद्धतींची चौकशी सुरू केली. त्यांच्या धोरणात न बसलेल्या व्यापार देशांना ते अयोग्य मानून रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांविरुद्ध अतिरिक्त शुल्क किंवा इतर आर्थिक दंड आकारण्याची शक्यता वाढू शकते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी लादलेले काही शुल्क रद्द केल्यानंतर ट्रम्प सरकार नवी खेळी खेळण्याच्या प्रयत्नात आहे.

औद्योगिक उत्पादन क्षमतेवर सुरू केलेल्या या चौकशीत भारत, युरोपियन युनियन, चीन, जपान आणि इतर अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. या हालचालीमुळे अमेरिका आणि त्याच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांमधील व्यापार तणाव वाढू शकतो. मिळलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर म्हणाले की ट्रम्प सरकार दोन स्वतंत्र चौकशी सुरू करत आहे. पहिली चौकशी अत्यधिक उत्पादन क्षमतेवर केंद्रित आहे, तर दुसरी चौकशी जबरदस्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आहे.

Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले, की चीन, युरोपियन युनियन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोविरुद्ध नवीन शुल्क लादले जाऊ शकते. या यादीत तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचाही समावेश आहे. तथापि, अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या कॅनडाला या चौकशीतून वगळण्यात आले आहे.

ग्रीर यांनी सांगितले की अमेरिकेने त्यांच्या नोकऱ्यांचे रक्षण केले पाहिजे आणि त्यांच्या व्यापारी भागीदारांसोबत निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित केला पाहिजे. जर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शुल्क आवश्यक असेल तर अमेरिका निश्चितच अशी कारवाई करेल. तथापि, संभाव्य शुल्क देशानुसार बदलतील की सर्वांना समान लागू होतील हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. चीनची इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता त्याच्या देशांतर्गत मागणीपेक्षा खूपच जास्त आहे. असे असूनही, चीनची आघाडीची ईव्ही उत्पादक कंपनी बीवायडी उझबेकिस्तान, थायलंड, ब्राझील, हंगेरी आणि तुर्कीमध्ये कारखाने उभारत आहे आणि युरोपमध्ये विस्ताराची योजना देखील आखत आहे.

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

शिवाय, जर्मनी आणि आयर्लंडमधील मोठ्या व्यापारांना ईयूच्या अतिरिक्त औद्योगिक क्षमतेची उदाहरणे म्हंटले जाते. अमेरिकेसोबत व्यापार तूट असूनही सिंगापूरची मोठी उत्पादन क्षमता आणि नॉर्वेची इंधन आणि सीफूडची मोठ्या प्रमाणात निर्यात देखील उदाहरणे म्हणून पहिली जातात. दुसरी चौकशी जबरदस्ती कामगारांपासून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आहे. ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीचा परिणाम सुमारे ६० व्यापारी भागीदार देशांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळींवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Trump governments big action investigations against 16 countries including preparations to drop tariff bomb on india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 10:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ
1

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव
2

मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 
3

Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट
4

ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Mar 12, 2026 | 10:12 AM
Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

Mar 12, 2026 | 10:00 AM
हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

Mar 12, 2026 | 09:54 AM
विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

Mar 12, 2026 | 09:43 AM
Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

Mar 12, 2026 | 09:35 AM
अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

Mar 12, 2026 | 09:34 AM
उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

Mar 12, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM