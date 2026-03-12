Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

Trump Tariff Warning: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने मोठी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. त्यांच्या १६ प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या व्यापार धोरणे आणि पद्धतींची चौकशी सुरू केली. त्यांच्या धोरणात न बसलेल्या व्यापार देशांना ते अयोग्य मानून रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांविरुद्ध अतिरिक्त शुल्क किंवा इतर आर्थिक दंड आकारण्याची शक्यता वाढू शकते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी लादलेले काही शुल्क रद्द केल्यानंतर ट्रम्प सरकार नवी खेळी खेळण्याच्या प्रयत्नात आहे.
औद्योगिक उत्पादन क्षमतेवर सुरू केलेल्या या चौकशीत भारत, युरोपियन युनियन, चीन, जपान आणि इतर अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. या हालचालीमुळे अमेरिका आणि त्याच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांमधील व्यापार तणाव वाढू शकतो. मिळलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर म्हणाले की ट्रम्प सरकार दोन स्वतंत्र चौकशी सुरू करत आहे. पहिली चौकशी अत्यधिक उत्पादन क्षमतेवर केंद्रित आहे, तर दुसरी चौकशी जबरदस्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आहे.
अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले, की चीन, युरोपियन युनियन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोविरुद्ध नवीन शुल्क लादले जाऊ शकते. या यादीत तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचाही समावेश आहे. तथापि, अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या कॅनडाला या चौकशीतून वगळण्यात आले आहे.
ग्रीर यांनी सांगितले की अमेरिकेने त्यांच्या नोकऱ्यांचे रक्षण केले पाहिजे आणि त्यांच्या व्यापारी भागीदारांसोबत निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित केला पाहिजे. जर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शुल्क आवश्यक असेल तर अमेरिका निश्चितच अशी कारवाई करेल. तथापि, संभाव्य शुल्क देशानुसार बदलतील की सर्वांना समान लागू होतील हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. चीनची इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता त्याच्या देशांतर्गत मागणीपेक्षा खूपच जास्त आहे. असे असूनही, चीनची आघाडीची ईव्ही उत्पादक कंपनी बीवायडी उझबेकिस्तान, थायलंड, ब्राझील, हंगेरी आणि तुर्कीमध्ये कारखाने उभारत आहे आणि युरोपमध्ये विस्ताराची योजना देखील आखत आहे.
शिवाय, जर्मनी आणि आयर्लंडमधील मोठ्या व्यापारांना ईयूच्या अतिरिक्त औद्योगिक क्षमतेची उदाहरणे म्हंटले जाते. अमेरिकेसोबत व्यापार तूट असूनही सिंगापूरची मोठी उत्पादन क्षमता आणि नॉर्वेची इंधन आणि सीफूडची मोठ्या प्रमाणात निर्यात देखील उदाहरणे म्हणून पहिली जातात. दुसरी चौकशी जबरदस्ती कामगारांपासून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आहे. ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीचा परिणाम सुमारे ६० व्यापारी भागीदार देशांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळींवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.