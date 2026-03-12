Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Tata Sierra Suv 10 Most Affordable Variants Details About Finance Management Including Features And Price

फक्त 2 लाखात Tata Sierra आणा घरी, कसा जुळेल पैशांचा योग; सुरुवातीच्या 10 वेरिएंटवर असा येईल EMI

जर तुम्ही Tata Sierra SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि Finance चा विचार करत असाल तर आज आम्ही तुम्हाला टाटा मोटर्सच्या या अपवादात्मक एसयूव्हीच्या १० सर्वात परवडणाऱ्या प्रकारांची माहिती देत आहोत

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:29 AM
केवळ २ लाखाचं डाऊन पेमेंट करून आणू शकता टाटा सिएरा (फोटो सौजन्य - Social Media)

केवळ २ लाखाचं डाऊन पेमेंट करून आणू शकता टाटा सिएरा (फोटो सौजन्य - Social Media)

  • Tata Sierra चे इएमआय कसे परवडतील
  • १० विविध प्रकारच्या गाड्या ज्यांचे इएमआय सामान्यांनाही परवडतील
  • कशी खरेदी कराल टाटा सिएरा 
टाटा सिएरा एसयूव्हीने भारतीय बाजारात एक लाख युनिट्स बुक केले आहेत आणि कंपनीने आता ग्राहकांना जलद डिलिव्हरी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या ४० दिवसांत १४,००० हून अधिक युनिट्स डिलिव्हर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहक सिएराच्या परतीचा आनंद साजरा करत आहेत हे दिसून येते. 

आता विक्री वाढत असल्याने, अनेक ग्राहकांना वित्तपुरवठा हा अधिक योग्य पर्याय सापडत आहे. सुदैवाने, तुम्ही फक्त ₹२ लाखांच्या डाउन पेमेंटसह नवीन सिएरा घरी आणू शकता. तुम्हाला किती कार कर्ज लागेल आणि कोणत्या व्याजदराने किती ईएमआय आकारला जाईल हे सविस्तरपणे सांगूया.

SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

किंमत आणि वैशिष्ट्ये

टाटा सिएराच्या वित्त तपशीलांमध्ये जाण्यापूर्वी, प्रथम त्याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये समजून घेऊया. टाटा मोटर्सची ही प्रभावी मध्यम आकाराची एसयूव्ही पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन दोन्ही पर्यायांसह उपलब्ध आहे आणि तिची एक्स-शोरूम किंमत ₹११.४९ लाख पासून सुरू होते आणि ₹२१.२९ लाख पर्यंत जाते. सिएरामध्ये आकर्षक बाह्य डिझाइन, प्रीमियम इंटीरियर, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, १७-इंच अलॉय व्हील्स, १२.३-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, १०.२५-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, फ्रंट पॅसेंजरसाठी १२.३-इंच स्क्रीन, सहा एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि लेव्हल २ एडीएएस, तसेच तीन इंजिन पर्याय आहेत. आता टाटा सिएराच्या १० सर्वात स्वस्त प्रकारांचे वित्त तपशील शेअर करूया.

Tata Sierra Smart Plus Petrol Manual व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 11,49,000 रुपये

ऑन-रोड किंमत: 13.56 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: ₹11.56 लाख

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 24,562 रुपये

एकूण व्याज: 3,17,695 रुपये

Tata Sierra Smart Plus Diesel Manual व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 12.99 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 15.60 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 13.60 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 28,896 रुपये

एकूण व्याज: 3,73,759 रुपये

Tata Sierra EV पुन्हा एकदा झाली टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट! कधी होणार लाँच? कोणती माहिती मिळाली? जाणून घ्या

Tata Sierra Pure Petrol Manual व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 12.99 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 15.28 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 13.28 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 28,216 रुपये

एकूण व्याज: 3,64,965 रुपये

Tata Sierra Pure Plus Petrol Manual व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 14.49 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 17 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 15 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 31,871 रुपये

एकूण व्याज: 4,12,234 रुपये

Tata Sierra Pure DCA Petrol व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 14.49 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 17 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 15 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 31,871 रुपये

एकूण व्याज: 4,12,234 रुपये

Tata Sierra Adventure Petrol Manual व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 15.29 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 17.92 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 15.92 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 33,825 रुपये

एकूण व्याज: 4,37,518 रुपये

Tata Sierra Pure Plus Diesel Manual व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 15.99 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 19.12 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 17.12 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 36,375 रुपये

एकूण व्याज: 4,70,496 रुपये

Tata Sierra Pure Plus DCA Petrol व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 15.99 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 18.72 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 16.72 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 35,525 रुपये

एकूण व्याज: 4,59,504 रुपये

Tata Sierra Adventure Plus Manual Petrol व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 15.99 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 18.72 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 16.72 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 35,525 रुपये

एकूण व्याज: 4,59,504 रुपये

Tata Sierra Pure Diesel AT व्हेरिएंट कर्ज आणि ईएमआय तपशील

एक्स-शोरूम किंमत: 15.99 लाख रुपये

ऑन-रोड किंमत: 19.12 लाख रुपये

डाउन पेमेंट: ₹2 लाख

कार कर्ज: 17.12 लाख रुपये

कर्ज मुदत: 5 वर्षे

व्याज दर: 10%

मासिक हप्ता: 36,375 रुपये

एकूण व्याज: 4,70,496 रुपये

Published On: Mar 12, 2026 | 10:29 AM

