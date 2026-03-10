WI W vs AUS W : वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, कर्णधाराचे होणार टीममध्ये पुनरागमन

WI W vs AUS W: भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघाच्या मालिका पार पडली यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने बाजी मारली. आता ऑस्ट्रेलिया संघ वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर जाणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. ऑस्ट्रेलियन महिला संघ तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषकापूर्वी ही ऑस्ट्रेलियाची शेवटची मालिका असेल. ऑस्ट्रेलियन संघात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. ३२ वर्षीय अष्टपैलू खेळाडूला संघातून वगळण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक स्टार खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहे.
ऑस्ट्रेलियाची नवीन कर्णधार सोफी मोलिनेक्स दुखापतीतून सावरल्यानंतर मैदानात परतणार आहे आणि वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर संघाचे नेतृत्व करेल. स्टार अष्टपैलू अॅनाबेल सदरलँडला दौऱ्यातून विश्रांती देण्यात आली आहे. निवडकर्त्यांनी आगामी महिला टी-२० विश्वचषक लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे तिला पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊन मैदानात परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एलिसा हिलीच्या निवृत्तीनंतर, ऑस्ट्रेलियन संघात बदलांचा काळ सुरू झाला आहे.
एलिसा हिलीच्या जागी सोफी मिलिनेक्सची ऑस्ट्रेलियाची नियमित कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ती दुखापतग्रस्त होती, परंतु आता ती वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. कर्णधार म्हणून सोफीची ही पहिलीच मालिका असेल. वेस्ट इंडिज आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी-२० मालिका १९ मार्च रोजी सुरू होईल, तर दुसरा सामना २१ मार्च रोजी होणार आहे. तिसरा टी-२० सामना २३ मार्च रोजी खेळला जाईल.
त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळेल. पहिला सामना २७ मार्च रोजी खेळला जाईल, तर दुसरा सामना २९ मार्च रोजी खेळला जाईल. एकदिवसीय मालिकेचा शेवटचा सामना ४ एप्रिल रोजी खेळला जाईल.
डार्सी ब्राउन, निकोला केरी, अॅश गार्डनर, किम गार्थ, लुसी हॅमिल्टन, अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स (कर्णधार), बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शुट, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम, ताहलिया विल्सन.