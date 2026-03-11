Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Chamion Suryakumar Yadav And Shivam Dube Felicitated By Maharashtra Cm Devendra Fadnanvis

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे मुंबईत आल्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या ऐतिहासिक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आलं.

Updated On: Mar 11, 2026 | 05:05 PM
(फोटो सौजन्य-@Dev_Fadnavis)

(फोटो सौजन्य-@Dev_Fadnavis)

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्यकुमार, दुबे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला
  • फडणवीसांकडून खेळाडूंच्या कामगिरीचं कौतुक
  • विधानसभेत अभिनंदन प्रस्ताव
Suryakumar and Dube felicitated by Fadanvis : 2026 च्या T-20 विश्वचषकातील भारताच्या विजयानंतर संपूर्ण देशभरात जल्लोषाचं वातावरण आहे. मुंबईतही मोठा जल्लोष झाला. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे मुंबईत आल्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या ऐतिहासिक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आलं. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या अधिकृत निवासस्थानी हा सत्कार समारंभ पार पडला, जिथे दोन्ही क्रिकेटपटूंचं अभिनंदन करण्यात आलं.

“Bumrahला बॉलिंग मीच शिकवली!”, टीम इंडिया World Cup जिंकताच Pakistani खेळाडूचा मोठा दावा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून सन्मान

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघावर 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत विजेतेपद मिळवले. यादव आणि दुबे दोघेही भारताच्या 2024 च्या टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघाचे सदस्य होते, ज्यामुळे ते सलग विजेतेपद जिंकण्याच्या मोहिमेचा भाग बनले. या पराक्रमानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 

विधानसभेत अभिनंदन प्रस्ताव

महाराष्ट्र विधानसभेने संपूर्ण भारतीय संघाला त्यांच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल सन्मानित करण्यासाठी अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत फडणवीस यांनी ही पोस्ट शेअर केली. ज्यामध्ये कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि संघाचे स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे.

दोन्ही खेळाडू मुंबईकरांची शान

संपूर्ण मोहिमेत मुंबईच्या दोन्ही खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली. यादवने संघाचे नेतृत्व आघाडीवर केले, 9 सामन्यांमध्ये 30.25 च्या सरासरीने आणि 136 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने 242 धावा केल्या. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या पहिल्या सामन्यात झाली, जिथे त्याने अमेरिकेविरुद्ध नाबाद 84 धावा करून भारताला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले. दुबेनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली, 169 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने 235 धावा केल्या आणि पाच विकेट घेतल्या, विशेषतः मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाजीवर वर्चस्व गाजवले.

भारताचा ऐतिहासिक विजय

भारताने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा मोठा पराभव करत इतिहास रचला. कारण भारतीय संघ घरच्या मैदानावर टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला आणि विजेतेपद राखणारा पहिला संघ ठरला आहे. या विजयासह,2007 आणि 2024 मध्ये विजय मिळवल्यानंतर भारताने तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विजयाबद्दल मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचंही कौतुक होत आहे.

हाफ पँट, पायात स्लीपर्स; Sanju Samsonच्या वडिलांचा ‘हा’ साधेपणा जिंकतोय सर्वांची मनं, Video Viral

Web Title: T20 world cup 2026 chamion suryakumar yadav and shivam dube felicitated by maharashtra cm devendra fadnanvis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 05:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?
1

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?

WI W vs AUS W : वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, कर्णधाराचे होणार टीममध्ये पुनरागमन
2

WI W vs AUS W : वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, कर्णधाराचे होणार टीममध्ये पुनरागमन

पुढील पाच वर्षांत 8 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या जातील… कधी आणि कुठे खेळल्या जातील टूर्नामेंट? पहा संपूर्ण यादी
3

पुढील पाच वर्षांत 8 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या जातील… कधी आणि कुठे खेळल्या जातील टूर्नामेंट? पहा संपूर्ण यादी

PAK vs BAN : भारतात Pakistan vs Bangladesh सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? दोन्ही संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात
4

PAK vs BAN : भारतात Pakistan vs Bangladesh सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? दोन्ही संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

Mar 11, 2026 | 05:04 PM
Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Mar 11, 2026 | 04:52 PM
पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 04:51 PM
Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Mar 11, 2026 | 04:45 PM
अतिवेगाने गाडी चालवणे थांबवा नाही तर…; पुणे पोलिसांनी Accident रोखण्यासाठी वडगाव-लोणावळ्यात…

अतिवेगाने गाडी चालवणे थांबवा नाही तर…; पुणे पोलिसांनी Accident रोखण्यासाठी वडगाव-लोणावळ्यात…

Mar 11, 2026 | 04:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM