T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघावर 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत विजेतेपद मिळवले. यादव आणि दुबे दोघेही भारताच्या 2024 च्या टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघाचे सदस्य होते, ज्यामुळे ते सलग विजेतेपद जिंकण्याच्या मोहिमेचा भाग बनले. या पराक्रमानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
#Maharashtra #Mumbai #T20WorldCup #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/0kPaxwZ0Xy — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 11, 2026
महाराष्ट्र विधानसभेने संपूर्ण भारतीय संघाला त्यांच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल सन्मानित करण्यासाठी अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत फडणवीस यांनी ही पोस्ट शेअर केली. ज्यामध्ये कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि संघाचे स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे.
संपूर्ण मोहिमेत मुंबईच्या दोन्ही खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली. यादवने संघाचे नेतृत्व आघाडीवर केले, 9 सामन्यांमध्ये 30.25 च्या सरासरीने आणि 136 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने 242 धावा केल्या. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या पहिल्या सामन्यात झाली, जिथे त्याने अमेरिकेविरुद्ध नाबाद 84 धावा करून भारताला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले. दुबेनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली, 169 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने 235 धावा केल्या आणि पाच विकेट घेतल्या, विशेषतः मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाजीवर वर्चस्व गाजवले.
भारताने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा मोठा पराभव करत इतिहास रचला. कारण भारतीय संघ घरच्या मैदानावर टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला आणि विजेतेपद राखणारा पहिला संघ ठरला आहे. या विजयासह,2007 आणि 2024 मध्ये विजय मिळवल्यानंतर भारताने तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विजयाबद्दल मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचंही कौतुक होत आहे.