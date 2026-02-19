Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक

सुपर 8 मध्ये नक्कीच टीम इंडियासाठी दक्षिण आफ्रिका आव्हान उभे करु शकते. सुपर 8 चे संपूर्ण वेळापत्रक आणि कोणते संघ कोणत्या मैदानावर कोणाविरूद्ध खेळणार आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:30 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

आयसीसी टी-ट्वेंटी विश्वचषकाच्या दुसऱ्या टप्प्याला 20 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या सुपर 8 संघ ठरले आहेत. भारत, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, झिम्बाब्वे, पाकिस्तान आणि न्यूझीलँड हे संघ सुपर 8 मध्ये खेळताना दिसणार आहेत. 2009 नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाचा संघ हा स्पर्धेमध्ये लीग सामन्यामध्येच बाहेर झाला आहे. भारताचा संघ पहिल्या गटामध्ये आहे, या गटामध्ये भारतासह दक्षिण आफ्रिका, वेस्टइंडीज आणि झिम्बाब्वे हे चार संघ खेळताना दिसतील. भारताचा पहिला सामना हा सुपर 8 चा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. 

WI vs ITA, T20 World Cup: टी-२० विश्वचषक सुपर 8 च्या सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजची रंगीत तालिम! दुबळ्या इटलीविरुद्ध रंगणार सामना

सुपर 8 मध्ये नक्कीच टीम इंडियासाठी दक्षिण आफ्रिका आव्हान उभे करु शकते. झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून त्यांची जागा घेतली आहे तर वेस्टइंडीजने इंग्लंडला पराभूत करून कमालीची कामगिरी करून दाखवली आहे. प्रत्येक संघाचा प्रयत्न हा सेमीफायनल साठी असणार आहे. या दोन गटांमध्ये नक्कीच आता सुपर 8 च्या सामन्यांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. सुपर 8 चे संपूर्ण वेळापत्रक आणि कोणते संघ कोणत्या मैदानावर कोणाविरूद्ध खेळणार आहेत त्या संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत.

तारिख सामने ठिकाण वेळ
21 फेब्रुवारी पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका 7.00 pm
22 फेब्रुवारी श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो 3.00 pm
22 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद 7.00 pm
23 फेब्रुवारी झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्टइंडीज वानखेडे स्टेडियम, मुंबई 7.00 pm
24 फेब्रुवारी इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो 7.00 pm
25 फेब्रुवारी श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका 7.00 pm
26 फेब्रुवारी वेस्टइंडीज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद 3.00 pm
26 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई 7.00 pm
27 फेब्रुवारी इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका 7.00 pm
28 फेब्रुवारी श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो 7.00 pm
1 मार्च झिम्बाब्वे विरुद्ध साऊथ आफ्रिका अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली 3.00 pm
1 मार्च भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज ईडन गार्डन्स, कोलकत्ता 7.00 pm

या दोन्ही गटांमधील दोन दोन संघ हे सेमी फायनल साठी पात्र ठरतील. पॉइंट टेबलमध्ये जे संघ अव्वल स्थानावर असणार आहेत ते चार संघ सेमी फायनलमध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसतील. सेमी फायन चा पहिला सामना हा 4 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. तर दुसरा सामना हा 5 मार्च रोजी खेळवला जाईल. फायनल चा सामना हा 8 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आला आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 08:30 AM

