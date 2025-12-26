नीरज चोप्राच्या शाही लग्नाच्या स्वागत समारंभात हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला आशीर्वाद, पहा Photo

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि त्यांची पत्नी हिमानी मोर यांनी हरियाणातील करनाल येथे एका भव्य लग्न सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री सैनी यांच्यासह मोठ्या संख्येने पाहुण्यांनी हजेरी लावली.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:15 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Neeraj Chopra wedding ceremony : ऑलिंपिक भालाफेक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि त्यांची पत्नी हिमानी मोर यांनी हरियाणातील करनाल येथे एका भव्य लग्न सोहळ्याचे आयोजन केले होते. २०२५ च्या सुरुवातीला झालेल्या त्यांच्या खाजगी विवाह सोहळ्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच मोठा सार्वजनिक समारंभ होता. हा भव्य कार्यक्रम द ईडन जन्नत हॉलमध्ये पार पडला आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्यासह मोठ्या संख्येने व्हीआयपी पाहुण्यांनी हजेरी लावली.

दुपारी स्वागत समारंभाला सुरुवात झाली, मोठ्या संख्येने पाहुणे आले. नीरज आणि हिमानी यांनी हात धरून आणि उबदार स्मितहास्य करून सर्वांचे स्वागत करत एक संस्मरणीय प्रवेश केला. नीरज इंडो-वेस्टर्न आउटफिट आणि मरून पॉकेट स्क्वेअरमध्ये खूपच सुंदर दिसत होता, तर हिमानीने डिझायनर लेहेंगा-चोलीत सर्वांना प्रभावित केले. ते आत येताच, त्यांच्या लग्नाचे फोटो मोठ्या स्क्रीनवर दाखवण्यात आले, ज्यामुळे या प्रसंगाला एक वैयक्तिक आणि भावनिक स्पर्श मिळाला.

स्टेजवर एका लहान मुलाने जोडप्याला गुलाबाचे फूल दिले आणि नीरजने प्रेमाने मुलाला उचलले तेव्हा अनेक हृदयस्पर्शी क्षण होते. रिसेप्शनचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाले. सुरळीत व्यवस्था आणि आकर्षक सजावट सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन मुंबईतील एका विशेष टीमने व्यावसायिकरित्या केले होते.

क्रिकेटविश्वातील Boxing Day Test चा थरार २६ डिसेंबरलाच का सुरू होतो? जाणून घ्या यामागचा रंजक इतिहास

पानिपतमधील खंद्रा गावातील रहिवासी नीरज चोप्रा यांनी १६ जानेवारी २०२५ रोजी हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथे सोनीपत येथील टेनिसपटू हिमानी मोर हिच्याशी एका साध्या समारंभात लग्न केले, ज्यामध्ये फक्त जवळचे कुटुंब आणि मित्र उपस्थित होते. नीरजने यापूर्वी सांगितले होते की त्याच्या व्यस्त प्रशिक्षण वेळापत्रकामुळे भव्य लग्न शक्य नव्हते.

करनालच्या स्वागत समारंभाला रोहतकचे खासदार दीपेंद्र हुड्डा आणि हरियाणवी कलाकार रेणू दुहान यांच्यासह अनेक व्हीआयपी पाहुण्यांनी हजेरी लावली होती. असे वृत्त आहे की २,५०० हून अधिक आमंत्रणे पाठवण्यात आली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही वैयक्तिकरित्या आमंत्रित करण्यात आले होते. व्हीआयपी पाहुण्यांसाठी आणखी एक भव्य स्वागत समारंभ २७ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील द लीला हॉटेलमध्ये होणार आहे.

Published On: Dec 26, 2025 | 08:15 AM

