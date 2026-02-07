Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Pak Pakistan Will Take A U Turn On The Decision To Boycott The Match Against India

IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या संघाला टी-२० विश्वचषकात खेळण्याची परवानगी दिली आहे परंतु त्यांना भारताविरुद्ध खेळण्यास मनाई केली आहे. भारत-पाकिस्तान सामना होणर की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:56 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टी20 विश्वचषकाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. पहिला सामना हा भारत विरूद्ध नेदरलॅन्ड यांच्यामध्ये खेळवला जात आहे. भारताचा आज संध्या काळी सामना खेळवला जाणार आहे तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये कोलंबो येथे 15 फेब्रुवारी रोजी सामन्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भारत विरूद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्यावर मागील काही दिवसांपासून वाद पाहायला मिळाला आहे. हा सामना पाकिस्तानचा संघ बाॅयकाॅट करणार असे त्याच्या सरकारने सोशल मिडियावर अधिकृत घोषणा केली होती. 

१५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी श्रीलंका क्रिकेटने केलेल्या विनंतीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या सरकारशी चर्चा करेल. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या संघाला टी-२० विश्वचषकात खेळण्याची परवानगी दिली आहे परंतु भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला आहे. भारत-पाकिस्तान सामने हे आयसीसी आणि प्रसारकांसाठी सर्वाधिक कमाई करणारे सामने आहेत. 

IND vs USA : सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि मोफत स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सविस्तर तपशील

श्रीलंकेने पीसीबीला एक ईमेल पाठवला आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे स्पर्धेचे सह-यजमान श्रीलंका क्रिकेटचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल आणि श्रीलंका क्रिकेट आणि स्पर्धेची प्रतिमा देखील खराब होईल. पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने कोलंबो आणि पल्लेकेलेमध्ये खेळत आहे. एका सूत्राने सांगितले की, “पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचे सरकार आणि क्रिकेट पातळीवर नेहमीच चांगले संबंध राहिले आहेत, त्यामुळे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाच्या ईमेलकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.” 

सूत्रांनी सांगितले की, “श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांनी थेट मोहसिन नक्वीशी संपर्क साधला आहे आणि सांगितले आहे की श्रीलंकेला सध्या पाकिस्तानच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे कारण जर भारत-पाकिस्तान सामना झाला नाही तर श्रीलंका बोर्डाला तिकीट विक्री आणि आतिथ्य सेवांमधून मिळणाऱ्या महसुलात मोठे नुकसान होईल.” सूत्रांनी सांगितले की, नक्वी यांनी शम्मी सिल्वा यांना सरकारशी बोलण्याचे आश्वासन दिले आहे.

टी20 विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना हा पाकिस्तान विरूद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यामध्ये नेदरलॅंडच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली.

Web Title: Ind vs pak pakistan will take a u turn on the decision to boycott the match against india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 02:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…
1

PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…

IND vs USA : सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि मोफत स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सविस्तर तपशील
2

IND vs USA : सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि मोफत स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सविस्तर तपशील

क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral
3

क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral

U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल
4

U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट

Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट

Feb 07, 2026 | 02:56 PM
IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

Feb 07, 2026 | 02:56 PM
Pune ZP Election 2026: ‘दादांच्या निधनामुळे प्रचारापासून दूर राहिलो’; मुरलीधर मोहोळ यांची भावूक प्रतिक्रिया

Pune ZP Election 2026: ‘दादांच्या निधनामुळे प्रचारापासून दूर राहिलो’; मुरलीधर मोहोळ यांची भावूक प्रतिक्रिया

Feb 07, 2026 | 02:55 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

Feb 07, 2026 | 02:55 PM
मावळ तालुक्यात शांततेत मतदान; सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत 24.45 टक्के मतदानाची नोंद

मावळ तालुक्यात शांततेत मतदान; सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत 24.45 टक्के मतदानाची नोंद

Feb 07, 2026 | 02:52 PM
Crime News: चिपळूण एसटी स्टँडमध्ये पाच लाख हातोहात लंपास

Crime News: चिपळूण एसटी स्टँडमध्ये पाच लाख हातोहात लंपास

Feb 07, 2026 | 02:46 PM
Uttarpradesh Crime: टीव्ही पाहण्यावरून आईची ओरड, 12 वर्षांच्या मुलाने उचललं टोकाचं पाऊल

Uttarpradesh Crime: टीव्ही पाहण्यावरून आईची ओरड, 12 वर्षांच्या मुलाने उचललं टोकाचं पाऊल

Feb 07, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM