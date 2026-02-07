IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

टी20 विश्वचषकाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. पहिला सामना हा भारत विरूद्ध नेदरलॅन्ड यांच्यामध्ये खेळवला जात आहे. भारताचा आज संध्या काळी सामना खेळवला जाणार आहे तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये कोलंबो येथे 15 फेब्रुवारी रोजी सामन्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भारत विरूद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्यावर मागील काही दिवसांपासून वाद पाहायला मिळाला आहे. हा सामना पाकिस्तानचा संघ बाॅयकाॅट करणार असे त्याच्या सरकारने सोशल मिडियावर अधिकृत घोषणा केली होती.
१५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी श्रीलंका क्रिकेटने केलेल्या विनंतीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या सरकारशी चर्चा करेल. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या संघाला टी-२० विश्वचषकात खेळण्याची परवानगी दिली आहे परंतु भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला आहे. भारत-पाकिस्तान सामने हे आयसीसी आणि प्रसारकांसाठी सर्वाधिक कमाई करणारे सामने आहेत.
श्रीलंकेने पीसीबीला एक ईमेल पाठवला आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे स्पर्धेचे सह-यजमान श्रीलंका क्रिकेटचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल आणि श्रीलंका क्रिकेट आणि स्पर्धेची प्रतिमा देखील खराब होईल. पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने कोलंबो आणि पल्लेकेलेमध्ये खेळत आहे. एका सूत्राने सांगितले की, “पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचे सरकार आणि क्रिकेट पातळीवर नेहमीच चांगले संबंध राहिले आहेत, त्यामुळे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाच्या ईमेलकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.”
🚨 Jay Shahʼs ICC is considering STRICT sanctions on Pakistan after it BOYCOTTED the T20 World Cup match against India. — FULL SUSPENSION of Pakistan from international cricket
— FREEZING Pakistan’s annual ICC revenue share
— REFUSAL of NOCs for foreign players to play in the… pic.twitter.com/G1Xbv6Jixj — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 2, 2026
सूत्रांनी सांगितले की, “श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांनी थेट मोहसिन नक्वीशी संपर्क साधला आहे आणि सांगितले आहे की श्रीलंकेला सध्या पाकिस्तानच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे कारण जर भारत-पाकिस्तान सामना झाला नाही तर श्रीलंका बोर्डाला तिकीट विक्री आणि आतिथ्य सेवांमधून मिळणाऱ्या महसुलात मोठे नुकसान होईल.” सूत्रांनी सांगितले की, नक्वी यांनी शम्मी सिल्वा यांना सरकारशी बोलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
टी20 विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना हा पाकिस्तान विरूद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यामध्ये नेदरलॅंडच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली.