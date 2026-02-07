Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral

अलिकडेच एका स्थानिक स्पर्धेदरम्यान एक दुःखद घटना घडली, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला. महाराष्ट्रातील एका स्थानिक स्पर्धेत लाईव्ह सामन्यादरम्यान, फलंदाजी करताना एका खेळाडूला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:07 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

A cricketer has a heart attack on the field : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आजपासून आयसीसी टी20 विश्वचषकाला सुरूवात होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा सामना भारताचा वानखेडे मैदानावर होणार आहे. भारतामध्ये प्रत्येक घरामध्ये एक क्रिकेटर असतो. क्रिकेट हे चाहत्यांसाठी मनोरंजनाचे साधन आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट व्यतिरिक्त, रस्त्यावरील आणि स्थानिक स्पर्धांमध्ये खेळाडूंना पाहण्यासाठी हजारो चाहते जमतात. 

अलिकडेच एका स्थानिक स्पर्धेदरम्यान एक दुःखद घटना घडली, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला. महाराष्ट्रातील एका स्थानिक स्पर्धेत लाईव्ह सामन्यादरम्यान, फलंदाजी करताना एका खेळाडूला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. त्याचा जागीच मृत्यू झाला. सामना थेट प्रसारित होत होता आणि आता या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामुळे चाहते पूर्णपणे हैराण झाले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिचखारी येथे एक स्थानिक स्पर्धा सुरू होती. स्वराज प्रतिष्ठान आणि कोकण नगर यांच्यात सामना सुरू होता. 

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

स्वराज प्रतिष्ठान फलंदाजी करत होते आणि त्यांचा सहकारी प्रवीण पवार क्रीजवर होता. अचानक, नॉन-स्ट्राइक एंडवर उभा असलेला प्रवीण अस्थिर झाला. सामना थेट प्रक्षेपित होत होता आणि अचानक, फलंदाजी करत असताना, दुसऱ्या टोकाला उभा असलेला प्रवीण पंचाला अडखळला. पंचांनी त्याला तपासले आणि सामना खेळणारे खेळाडू एकत्र आले. त्या सर्वांनी प्रवीणला मदत करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते काहीही करू शकण्यापूर्वीच त्याचा मैदानावरच मृत्यू झाला. पवार यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

स्थानिक स्पर्धांमध्ये अशा घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. काही दिवसांपूर्वी एका खेळाडूचा मैदानावर हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची बातमी आली होती. आता, महाराष्ट्रातून हे प्रकरण समोर आले आहे. स्थानिक पातळीवर मनोरंजनासाठी क्रिकेट खेळले जाते, पण हास्याचे हे क्षण कधी शोकात बदलू शकतात कोणास ठाऊक.

Published On: Feb 07, 2026 | 01:07 PM

Feb 07, 2026 | 01:07 PM
