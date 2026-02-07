PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…

Pakistan vs Netherlands match Highlights : टी20 विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना हा पाकिस्तान विरूद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यामध्ये नेदरलॅंडच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली पण त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या स्पर्धेची सुरूवात पाकिस्तानच्या विजयी केली आहे. टी20 विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना पाकिस्तानने नेदरलॅंडविरूद्ध 3 विकेट्सने जिंकला आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
पाकिस्तान विरूद्ध नेदरलॅंड या विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये पहिले नेदरलॅंडच्या संघाने फलंदाजी करुन 147 धावा केल्या होत्या. नेदरलॅंडच्या संघामधून संघाचा कर्णधार स्कॉट एडवर्ड्स याने सर्वाधिक धावा केल्या. स्कॉट एडवर्ड्स याने 37 धावांची खेळी खेळली. याव्यतिरिक्त इतर फलंदाज फार काही चांगली फलंदाजी करु शकले नाही