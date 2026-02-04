Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

T20 World Cup History: २००७ मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धेच्या इतिहासात भारताचा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. आगामी विश्वचषकापूर्वी, भारताच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचा हा सविस्तर आढावा.

Updated On: Feb 04, 2026 | 07:07 PM
टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? (Photo Credit - X)

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? (Photo Credit - X)

  • टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी ?
  • एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास
Team India T20 World Cup History: क्रिकेट विश्वातील सर्वात रोमांचक स्पर्धा म्हणजेच टी-२० विश्वचषक २०२६ चा बिगुल ७ फेब्रुवारीपासून वाजणार आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या या स्पर्धेत टीम इंडिया ‘डिफेंडिंग चॅम्पियन’ म्हणून मैदानात उतरणार आहे. २००७ मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धेच्या इतिहासात भारताचा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. आगामी विश्वचषकापूर्वी, भारताच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचा हा सविस्तर आढावा.

१. २००७: इतिहासातील सुवर्णक्षण (विजेता)

टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्याच हंगामात भारताने महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वाखाली इतिहास रचला. अंतिम फेरीत पाकिस्तानचा पराभव करून भारताने पहिले जेतेपद पटकावले. भारताच्या १५७ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १५२ धावांत गारद झाला आणि भारताने विश्वचषकावर नाव कोरले.

२. २००९ ते २०१२: सलग तीन वेळा पदरी निराशा

  • २००९: इंग्लंडमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत भारताला इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजकडून पराभूत व्हावे लागले.
  • २०१०: वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या स्पर्धेतही टीम इंडियाला सुपर ८ टप्प्यातून बाहेर पडावे लागले.
  • २०१२: श्रीलंकेत झालेल्या या स्पर्धेत मोठ्या अपेक्षा असूनही भारताची कामगिरी निराशाजनक राहिली.

T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

३. २०१४: विराटचे वादळ, पण फायनलमध्ये पराभव

विराट कोहलीच्या बॅटने या स्पर्धेत धावांचा पाऊस पाडला होता. भारताने अंतिम फेरी गाठली, मात्र श्रीलंकेविरुद्धच्या फायनलमध्ये १३० धावांचे छोटे आव्हान भारताला महागात पडले आणि भारताचे दुसऱ्यांदा जेतेपद पटकावण्याचे स्वप्न भंगले.

४. २०१६ आणि २०२२: उपांत्य फेरीत स्वप्नभंग

  • २०१६: मायदेशात झालेल्या या विश्वचषकात भारताने उपांत्य फेरी गाठली, पण वेस्ट इंडिजने भारताला धक्का दिला.
  • २०२२: ऑस्ट्रेलियात भारताने जोरदार पुनरागमन केले, मात्र उपांत्य फेरीत इंग्लंडने १० गडी राखून भारताचा मानहानीकारक पराभव केला.

५. २०२१: पाकिस्तानविरुद्धचा ऐतिहासिक पराभव

दुबईत झालेल्या या स्पर्धेत भारताला गट फेरीतच पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडकडून पराभव स्वीकारावा लागला. विश्वचषकाच्या इतिहासात पाकिस्तानने भारताला पहिल्यांदाच हरवल्याने टीम इंडियाचे आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आले.

६. २०२४: रोहितच्या नेतृत्वाखाली ‘विश्वविजय’ (विजेता)

१७ वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपवत रोहित शर्माच्या सैन्याने २०२४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम फेरीत धूळ चारली. या विजयासह भारताने दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकला. सुर्यकुमार यादवचा ‘तो’ कॅच आणि हार्दिक पांड्याची शेवटची ओव्हर क्रिकेट इतिहासात अजरामर झाली.

टी-२० विश्वचषक: भारताची आतापर्यंतची कामगिरी एका नजरेत

वर्ष यजमान कामगिरी मुख्य कर्णधार
२००७ दक्षिण आफ्रिका विजेता (Champion) एम.एस. धोनी
२०१४ बांगलादेश उपविजेता (Finalist) एम.एस. धोनी
२०१६ भारत उपांत्य फेरी (Semi-Final) एम.एस. धोनी
२०२१ ओमान / UAE गट फेरी (Group Stage) विराट कोहली
२०२२ ऑस्ट्रेलिया उपांत्य फेरी (Semi-Final) रोहित शर्मा
२०२४ वेस्ट इंडिज / अमेरिका विजेता (Champion) रोहित शर्मा

 T20 World Cup 2026: पाकिस्तानच्या बहिष्कारावर प्रश्नचिन्ह! कोच गौतम गंभीरच्या प्रतिक्रियेमुळे उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं? 

