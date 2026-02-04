Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Dharashiv »
  • Digital Schools Focus On Water Supply Schemes And Employment Creation Maha Yuti Announces A 10 Point Promise For Development

Dharashiv News: डिजिटल शाळा, पाणीपुरवठा योजना आणि रोजगार निर्मितीवर भर, महायुतीकडून विकासाचा १० कलमी ‘वचननामा’ जाहीर

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महायुतीचा १० कलमी 'वचननामा' आमदार पाटील यांनी मंगळवारी प्रकाशित केला. 

Updated On: Feb 04, 2026 | 06:50 PM
डिजिटल शाळा, पाणीपुरवठा योजना आणि रोजगार निर्मितीवर भर, महायुतीकडून विकासाचा १० कलमी 'वचननामा' जाहीर

डिजिटल शाळा, पाणीपुरवठा योजना आणि रोजगार निर्मितीवर भर, महायुतीकडून विकासाचा १० कलमी 'वचननामा' जाहीर

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव : जिल्ह्यात अपूर्ण असलेल्या सगळ्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण केल्या जातील. गावातील प्रत्येक शाळा डिजिटल करून गावात विद्यार्थ्यांना स्मार्ट शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल यासोबतच पर्यटन व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीवर आपला भर असणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी जाहीर केले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महायुतीचा १० कलमी ‘वचननामा’ आमदार पाटील यांनी मंगळवारी प्रकाशित केला. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात AI चा मोठा वापर; शोकांतिकेनंतर पुण्यात ट्रोलिंगची धार मावळली

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जिल्हा परिषद कार्यालयातील हेलपाटे वाचवण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) आणि व्हॉट्सॲप तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. प्रलंबित विकासकामांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि त्यावर होणाऱ्या कारवाईचा मागोवा घेण्यासाठी विशेष ॲप विकसित केले जाईल, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना घरबसल्या त्यांच्या मोबाईलवरच कामाची स्थिती कळू शकणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी ज्या गावांत कायमस्वरूपी दवाखाने नाहीत, तिथे दरमहा ‘सर्व रोग निदान शिबिर’ आयोजित करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत, जिल्हयातील शाळा ‘डिजिटल’ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अध्यापन करण्याचे पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या CSR निधीचा वापर केला जाईल असेही त्यांनी सांगीतले.

जिल्ह्यातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी तुळजापूर येथे जिल्हा परिषदेच्या जागेवर भव्य ‘उमेद मॉल’ उभारला जाणार आहे. याशिवाय, पुरातत्व उत्खनन पर्यटकांना प्रत्यक्ष पाहता यावे, यासाठी ‘लाईव्ह आर्किओलॉजिकल डिग’ अर्थात उत्खननाची जिवंत प्रयोगशाळा प्रकल्प राबवला जात आहे, त्यासाठी आपण १२ ते १३ कोटी रुपये मंजूर करून आणले असल्याची माहितीही आमदार पाटील यांनी यावेळी दिली. उस्मानाबादी शेळीच्या ब्रीडिंग आणि रेअरिंगसाठी केंद्राकडून विशेष आर्थिक मदत मिळवून दिली जाईल. प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच, गाव तिथे पक्के रस्ते आणि ‘पानंद रस्ते’ अडवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहितीही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी यावेळी दिली.

IIT Mumbai News: धक्कादायक! आयआयटी मुंबईमध्ये विद्यार्थ्याने संपवल जीवन; हॉस्टेलच्या ९ व्या मजल्यावरून मारली उडी, नेमकं कारण

Web Title: Digital schools focus on water supply schemes and employment creation maha yuti announces a 10 point promise for development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 06:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Gandhi on PM Nrendra Modi: “पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत, म्हणूनच संसदेत आले नाहीत”; राहुल गांधींचा घणाघाती आरोप
1

Rahul Gandhi on PM Nrendra Modi: “पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत, म्हणूनच संसदेत आले नाहीत”; राहुल गांधींचा घणाघाती आरोप

Karjat News : “नेरळमध्ये मोरे -चंचे म्हणजे विकास असेच समीकरण…”, कर्जत परिवर्तन आघाडीचे प्रचारफेरीत कार्यकर्त्यांचे मत
2

Karjat News : “नेरळमध्ये मोरे -चंचे म्हणजे विकास असेच समीकरण…”, कर्जत परिवर्तन आघाडीचे प्रचारफेरीत कार्यकर्त्यांचे मत

Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा
3

Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात
4

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कॅन्सरच्या 40% प्रकरणांमध्ये बचाव शक्य! फक्त या 5 सवयी बदला; WHO च्या नव्या अभ्यासातून समोर आले सत्य

कॅन्सरच्या 40% प्रकरणांमध्ये बचाव शक्य! फक्त या 5 सवयी बदला; WHO च्या नव्या अभ्यासातून समोर आले सत्य

Feb 04, 2026 | 08:15 PM
Rajpal Yadav ला कोणत्याही क्षणी अटक? कोर्टाने फेटाळली याचिका; ‘या’ प्रकरणात सरेंडर करण्याचे आदेश

Rajpal Yadav ला कोणत्याही क्षणी अटक? कोर्टाने फेटाळली याचिका; ‘या’ प्रकरणात सरेंडर करण्याचे आदेश

Feb 04, 2026 | 08:12 PM
Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

Feb 04, 2026 | 08:00 PM
OTTवर येणार ‘Mismatched 4’, डिंपल–ऋषीची रोमँटिक जोडी परत चर्चेत, चाहते झाले भावूक

OTTवर येणार ‘Mismatched 4’, डिंपल–ऋषीची रोमँटिक जोडी परत चर्चेत, चाहते झाले भावूक

Feb 04, 2026 | 07:53 PM
शेतीतील कचऱ्यापासून आता बनणार ‘पॅकेजिंग बॉक्स’! अमेझॉन इंडिया आणि IIT रूरकी यांचा महत्त्वपूर्ण करार

शेतीतील कचऱ्यापासून आता बनणार ‘पॅकेजिंग बॉक्स’! अमेझॉन इंडिया आणि IIT रूरकी यांचा महत्त्वपूर्ण करार

Feb 04, 2026 | 07:49 PM
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती; आदिवासी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्जाचे आवाहन

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती; आदिवासी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्जाचे आवाहन

Feb 04, 2026 | 07:47 PM
Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

Feb 04, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM