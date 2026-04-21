‘BEST’ प्रवाशांसाठी गूड न्यूज! आता तिकीटासाठी नव्या ॲपची गरज नाही; Google Pay, PhonePe द्वारे थेट बुक करा ई-तिकीट

हा उपक्रम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या एका दूरदृष्टीचा (vision) भाग आहे. या दूरदृष्टीनुसार, मुंबईच्या प्रमुख परिवहन व्यवस्था जसे की मेट्रो, BEST आणि रेल्वे एकाच, एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची योजना त्यांनी जाहीर केली होती. या एकत्रीकरणानंतर, डिजिटल तिकिट प्रणालीचा वापर करणाऱ्या BEST प्रवाशांचे प्रमाण सध्याच्या 15-16 टक्क्यांवरून वाढून 25 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
ONDC हा वाणिज्य मंत्रालयाचा (DPIIT) एक उपक्रम आहे, जो ‘डिजिटल इंडिया’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. सध्या हा उपक्रम देशभरातील 26 शहरांमध्ये कार्यरत आहे. BEST या नेटवर्कमध्ये सामील झाल्यामुळे, प्रवाशांना आता Google Pay, PhonePe, Paytm, Uber, WhatsApp, RedBus आणि Rapido यांसारख्या सुमारे 28 वेगवेगळ्या ॲप्सचा वापर करून थेट बसची तिकिटे खरेदी करणे शक्य होईल.
नवीन ॲपची गरज नाही: प्रवाशांना आता ‘BEST तिकिटासाठीचे ॲप’ म्हणून एखादे स्वतंत्र ॲप इन्स्टॉल करण्याची गरज उरणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या फोनचा स्टोरेज स्पेस (साठवणूक क्षमता) अनावश्यकपणे भरला जात असे. त्यांचे सध्याचे UPI किंवा मेसेजिंग ॲप्सच यासाठी पुरेसे ठरतील.
QR कोडद्वारे सुलभ तिकीट खरेदी: बसमध्ये चढल्यानंतर, प्रवासी वाहनाच्या आत लावलेला QR कोड सहजपणे स्कॅन करू शकतील, त्यांच्या पसंतीच्या डिजिटल वॉलेटद्वारे पैसे अदा करू शकतील आणि त्वरित ई-तिकीट (digital ticket) प्राप्त करू शकतील.
वेळेची बचत आणि पारदर्शकता: या प्रक्रियेमुळे केवळ प्रवाशांच्याच वेळेची बचत होणार नाही, तर तिकीट वितरणाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि वाहकांवरील रोख रक्कम हाताळण्याचा (cash handling) ताणही कमी होईल.
गेल्या काही वर्षांत, BEST उपक्रमाने स्मार्टकार्ड्स आणि मोबाईल तिकिट प्रणालींच्या अंमलबजावणीद्वारे आपल्या महसूल संकलन प्रक्रियांचे यशस्वीपणे डिजिटलीकरण केले आहे. ONDC Transit सोबत एकत्रीकरण करून, मुंबई आता अशा मोजक्या जागतिक शहरांच्या पंक्तीत जाऊन बसली आहे, जिथे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एका खुल्या आणि एकात्मिक डिजिटल नेटवर्कवर पूर्णपणे उपलब्ध आहे. नजीकच्या भविष्यात, ‘One Ticket’ ॲपद्वारे हा अनुभव आणखी समृद्ध केला जाणार आहे; ज्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यांवरील प्रवास खरोखरच जागतिक दर्जाचा अनुभव ठरेल.
