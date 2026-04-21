Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘BEST’ प्रवाशांसाठी गूड न्यूज! आता तिकीटासाठी नव्या ॲपची गरज नाही; Google Pay, PhonePe द्वारे थेट बुक करा ई-तिकीट

आता प्रवाशांना बसच्या तिकिटासाठी सुट्टे पैसे शोधत वाहकाकडे जाण्याची किंवा केवळ तिकिटासाठीच एखादे स्वतंत्र 'BEST' ॲप खास डाउनलोड करण्याची गरज उरणार नाही.

Updated On: Apr 21, 2026 | 06:22 PM
'BEST' प्रवाशांसाठी गूड न्यूज! आता तिकीटासाठी नव्या ॲपची गरज नाही (Photo Credit- X)

'BEST' प्रवाशांसाठी गूड न्यूज! आता तिकीटासाठी नव्या ॲपची गरज नाही (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ‘BEST’ प्रवाशांसाठी गूड न्यूज!
  • आता तिकीटासाठी नव्या ॲपची गरज नाही
  • Google Pay, PhonePe द्वारे थेट बुक करा ई-तिकीट
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (BEST) ज्याला अनेकदा ‘मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी’ म्हणून गौरवण्यात येते या संस्थेने आपल्या प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी एक मोठी डिजिटल झेप घेतली आहे. आता प्रवाशांना बसच्या तिकिटासाठी सुट्टे पैसे शोधत वाहकाकडे जाण्याची किंवा केवळ तिकिटासाठीच एखादे स्वतंत्र ‘BEST’ ॲप खास डाउनलोड करण्याची गरज उरणार नाही. BEST उपक्रमाने आता ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ONDC) या प्लॅटफॉर्मशी एकत्रीकरण केले आहे; ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर आधीच उपलब्ध असलेल्या ॲप्सचा वापर करून, केवळ ‘QR कोड’ स्कॅन करून तिकिटे आरक्षित करणे शक्य होणार आहे.

हा उपक्रम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या एका दूरदृष्टीचा (vision) भाग आहे. या दूरदृष्टीनुसार, मुंबईच्या प्रमुख परिवहन व्यवस्था जसे की मेट्रो, BEST आणि रेल्वे एकाच, एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची योजना त्यांनी जाहीर केली होती. या एकत्रीकरणानंतर, डिजिटल तिकिट प्रणालीचा वापर करणाऱ्या BEST प्रवाशांचे प्रमाण सध्याच्या 15-16 टक्क्यांवरून वाढून 25 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

ONDC मुळे काय बदल होणार आहेत?

ONDC हा वाणिज्य मंत्रालयाचा (DPIIT) एक उपक्रम आहे, जो ‘डिजिटल इंडिया’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. सध्या हा उपक्रम देशभरातील 26 शहरांमध्ये कार्यरत आहे. BEST या नेटवर्कमध्ये सामील झाल्यामुळे, प्रवाशांना आता Google Pay, PhonePe, Paytm, Uber, WhatsApp, RedBus आणि Rapido यांसारख्या सुमारे 28 वेगवेगळ्या ॲप्सचा वापर करून थेट बसची तिकिटे खरेदी करणे शक्य होईल.

मुंबईची दुसरी ‘लाईफलाईन’ संकटात! बेस्टमध्ये 16 हजारांहून अधिक पदे रिक्त; अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वाहतूक सेवेवर परिणाम

या नवीन प्रणालीचे प्रमुख फायदे

नवीन ॲपची गरज नाही: प्रवाशांना आता ‘BEST तिकिटासाठीचे ॲप’ म्हणून एखादे स्वतंत्र ॲप इन्स्टॉल करण्याची गरज उरणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या फोनचा स्टोरेज स्पेस (साठवणूक क्षमता) अनावश्यकपणे भरला जात असे. त्यांचे सध्याचे UPI किंवा मेसेजिंग ॲप्सच यासाठी पुरेसे ठरतील.

QR कोडद्वारे सुलभ तिकीट खरेदी: बसमध्ये चढल्यानंतर, प्रवासी वाहनाच्या आत लावलेला QR कोड सहजपणे स्कॅन करू शकतील, त्यांच्या पसंतीच्या डिजिटल वॉलेटद्वारे पैसे अदा करू शकतील आणि त्वरित ई-तिकीट (digital ticket) प्राप्त करू शकतील.

वेळेची बचत आणि पारदर्शकता: या प्रक्रियेमुळे केवळ प्रवाशांच्याच वेळेची बचत होणार नाही, तर तिकीट वितरणाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि वाहकांवरील रोख रक्कम हाताळण्याचा (cash handling) ताणही कमी होईल.

डिजिटल भविष्याकडे टाकलेले एक पाऊल

गेल्या काही वर्षांत, BEST उपक्रमाने स्मार्टकार्ड्स आणि मोबाईल तिकिट प्रणालींच्या अंमलबजावणीद्वारे आपल्या महसूल संकलन प्रक्रियांचे यशस्वीपणे डिजिटलीकरण केले आहे. ONDC Transit सोबत एकत्रीकरण करून, मुंबई आता अशा मोजक्या जागतिक शहरांच्या पंक्तीत जाऊन बसली आहे, जिथे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एका खुल्या आणि एकात्मिक डिजिटल नेटवर्कवर पूर्णपणे उपलब्ध आहे. नजीकच्या भविष्यात, ‘One Ticket’ ॲपद्वारे हा अनुभव आणखी समृद्ध केला जाणार आहे; ज्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यांवरील प्रवास खरोखरच जागतिक दर्जाचा अनुभव ठरेल.

Mumbai BEST News: महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘बेस्ट’चा मोठा निर्णय! ताफ्यातील २४९ बसेसमध्ये बसवणार ४०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे

Web Title: Best bus mumbai digital ticket via google pay phonepe ondc update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 06:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
2

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?
3

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM