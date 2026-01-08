IND vs NZ : भारताला मोठा धक्का! T20 World Cup 2026 आधी Tilak Verma ची तब्ब्येत बिघडली, न्यूझीलंड मालिकेतून होणार बाहेर…

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. टी-२० आशिया कपच्या अंतिम सामन्याचा नायक, मधल्या फळीतील फलंदाज तिलक वर्मा यांनी सकाळी अचानक वेदनांची तक्रार केली. चाचण्यांमध्ये टेस्टिक्युलर टॉर्शनची पुष्टी झाली, त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्यावर तात्काळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली, जी यशस्वी झाली. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे, परंतु तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे.
लवकरच अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची पाच सामन्यांची टी-२० मालिका या महिन्यात २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. २३ वर्षीय डावखुरा फलंदाज तिलक वर्मा राजकोटमध्ये विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याच्या घरच्या संघ हैदराबादकडून खेळत होता. ७ जानेवारी रोजी सकाळी नाश्त्यानंतर त्याला अचानक पोटात तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्याला ताबडतोब राजकोटमधील रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे अनेक स्कॅन करण्यात आले. नंतर हे अहवाल बेंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) मधील डॉक्टरांना पाठवण्यात आले.
बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिलक यांना पोटात तीव्र वेदना होत होत्या. स्कॅन रिपोर्ट तपासल्यानंतर डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला आहे. शस्त्रक्रियेतून पूर्णपणे बरे होण्यासाठी तिलक यांना तीन ते चार आठवडे लागू शकतात. त्यामुळे, न्यूझीलंडविरुद्ध संपूर्ण टी-२० मालिका खेळण्याची त्यांची शक्यता कमी दिसते, बीसीसीआयचे सूत्रांनी सांगितले. भारतीय संघ व्यवस्थापन आता तिलकच्या जागी कोणाला संधी देण्याचा विचार करत आहे, जरी अहवालांनुसार शुभमन गिल आघाडीवर नाही. संघ अशा खेळाडूला पसंती देईल जो मधल्या फळीत त्वरित प्रभाव पाडू शकेल.
Tilak Varma has undergone surgery for testicular torsion. The recovery period is expected to be 2–4 weeks, and he could be ruled out of the five-match T20I series against New Zealand. His participation in the T20 World Cup is doubtful. Who should replace Tilak Varma in the T20… pic.twitter.com/zH4lptQv5F — Sonu (@Cricket_live247) January 8, 2026
तिलकच्या दुखापतीमुळे २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या भारताच्या तयारीवरही परिणाम होऊ शकतो. जर त्याला शस्त्रक्रिया करावी लागली तर तो स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकू शकतो. भारताचा पहिला ग्रुप अ सामना ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध खेळेल, त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत नामिबियाविरुद्ध सामना होईल. भारत-पाकिस्तान हा हाय-व्होल्टेज सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे खेळला जाईल, त्यानंतर १८ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथे नेदरलँड्सविरुद्ध सामना होईल.