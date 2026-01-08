२०२५-२६ च्या अॅशेस मालिकेचा शेवट ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी कसोटी विजयाने झाला. ऑस्ट्रेलियाने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व कायम राखले आणि मालिका ४-१ अशी जिंकली. सिडनी येथील शेवटच्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात ट्रॅव्हिस हेड आणि स्टीव्ह स्मिथ चमकले, त्यांनी पहिल्या डावात शतके झळकावली. इंग्लंडकडून जेकब बेथेल आणि जो रूट यांनीही शतके झळकावली, परंतु त्यांचे गुण नगण्य होते. ट्रॅव्हिस हेड मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, तर मिशेल स्टार्कने सर्वाधिक विकेट घेतल्या. पाचव्या ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड कसोटीसाठी सामनावीर पुरस्कार आणि २०२५-२६ च्या अॅशेससाठी मालिकावीर पुरस्काराबद्दल जाणून घेऊया.
इंग्लंडविरुद्धच्या सिडनी कसोटीत १६३ धावांची धमाकेदार खेळी करणाऱ्या ट्रॅव्हिस हेडला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. त्याच्या खेळीमुळे ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडवर दबाव निर्माण केला आणि कांगारूंनी त्यांच्या पहिल्या डावात ५६७ धावांचा प्रचंड आकडा गाठला. जरी स्टीव्ह स्मिथने त्या डावात शतक आणि १३८ धावा केल्या तरी, हेडच्या खेळीचा सामन्यावर मोठा प्रभाव पडला आणि त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.
२०२५-२६ च्या अॅशेस मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात आपली छाप पाडणाऱ्या मिचेल स्टार्कला मालिकावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. वयाच्या ३५ व्या वर्षी स्टार्कने त्याच्या घातक गोलंदाजीच्या जोरावर हा पुरस्कार जिंकला. त्याने या मालिकेत सर्वाधिक ३१ विकेट्स घेतल्या. त्याच्याशिवाय या मालिकेत इतर कोणीही २५ विकेट्सही घेऊ शकले नाही. ब्रायडन क्रॉस २२ विकेट्ससह दुसऱ्या स्थानावर होता. स्टार्कने या मालिकेत सर्वाधिक १५३.१ षटके टाकली, ज्यामध्ये त्याची सरासरी १९.९३ ही सर्वात कमी होती.
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाने पाच सामन्यांची अॅशेस मालिका ४-१ अशी जिंकली आहे. कांगारूंनी पर्थमधील पहिली कसोटी आठ विकेट्सने जिंकली. यजमान संघाने ब्रिस्बेन (गॅब्बा) येथील दुसरी कसोटीही आठ विकेट्सने जिंकली. ऑस्ट्रेलियाने तिसरी कसोटी (अॅडलेडमधील ओव्हल येथे खेळली गेलेली) ८२ धावांनी जिंकली. इंग्लंडने चौथ्या कसोटीत (बॉक्सिंग डे) पुनरागमन करत ४ विकेट्सने विजय मिळवला. अखेर, कांगारूंनी सिडनी कसोटी जिंकली आणि मालिका ४-१ अशी जिंकली.
– 31 wickets.
– 17.42 average.
– 25.81 strike rate. MITCHELL STARC WON POTS AWARD FOR GIVING HIS ABSOLUTE BEST AT THE AGE OF 35. ⭐️ pic.twitter.com/3o5fo1oKrP — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 8, 2026
अॅशेस मालिकेतील पाचव्या कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी १६० धावांचे लक्ष्य होते. कांगारू संघाकडून ट्रॅव्हिस हेड आणि जॅक वेदरलँड यांनी डावाची सुरुवात केली. ट्रॅव्हिस (२९) आणि जॅक वेदरलँड (३४) बाद झाले. मार्नस लाबुशेनने ३७ धावा केल्या. कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने १२ धावा केल्या. उस्मान ख्वाजाने ७ चेंडूत ६ धावा केल्या आणि तो स्वस्तात बाद झाला. कॅमेरॉन ग्रीन २२ आणि अॅलेक्स कॅरी १६ धावांवर नाबाद राहिले.