मुस्तफिजूर रहमान वादावर प्रश्न विचारल्यानंतर मोहम्मद नबी पत्रकार परिषदेत संतापला! म्हणाला – तुला काय काळजी…

सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकाराने त्याला मुस्तफिजूरच्या मुद्द्याबद्दल प्रश्न विचारला. प्रश्नाने चिडून, नबीने स्पष्टपणे विचारले की त्याचा त्याच्याशी काय संबंध आहे. नबीने स्पष्टपणे भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 01:23 PM
फोटो सौजन्य - Bangladesh Cricket

फोटो सौजन्य - Bangladesh Cricket

जेव्हा एका बांगलादेशी पत्रकाराने अफगाणिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद नबीला मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्याबद्दल विचारले तेव्हा त्याने प्रश्नाच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नबी बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये नोआखाली एक्सप्रेसकडून खेळतो. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकाराने त्याला मुस्तफिजूरच्या मुद्द्याबद्दल प्रश्न विचारला. प्रश्नाने चिडून, नबीने स्पष्टपणे विचारले की त्याचा त्याच्याशी काय संबंध आहे.

बांगलादेशमध्ये, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील कट्टरपंथी कठपुतळी अंतरिम सरकारच्या काळात अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. भारतविरोधी विषारी विधानांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कट्टरपंथी तरुण उस्मान हादीच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या हत्येनंतर, बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचार, खून आणि बलात्कारांच्या घटनांबद्दल भारतात संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या आयपीएल मिनी लिलावात मुस्तफिजूर रहमानला कोलकाता नाईट रायडर्सने ९.२ कोटी रुपयांना विकत घेतले. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे, सोशल मीडियावर बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमधून बंदी घालण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.

मुंबई इंडियन्ससमोर गुजरात जायंट्सचे आव्हान! MI ला पण बसणार का 200 व्होल्टचा धक्का? GG ला गुणतालिकेत पहिले स्थान मिळवण्याची संधी

अखेर, बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार, केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला सोडले. लवकरच हा मुद्दा मोठ्या वादात रूपांतरित झाला. बांगलादेशने पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी२० विश्वचषकासाठी “सुरक्षा चिंता” असल्याचे कारण देत भारतात आपले सामने खेळण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या देशात हलवण्याची मागणी केली. तथापि, वृत्तांनुसार, आयसीसीने बीसीबीची मागणी फेटाळून लावली आणि स्पष्टपणे सांगितले की भारतात कोणताही सुरक्षेचा धोका नाही. बांगलादेशला त्यांचे विश्वचषक सामने भारतात खेळावे लागतील अन्यथा गुण गमावावे लागतील.

मुस्तफिजूर रहमानच्या मुद्द्याबद्दल विचारले असता, नबीने स्पष्टपणे भाष्य करण्यास नकार दिला. तो म्हणाला, “भाऊ, याचा माझ्याशी काय संबंध? मुस्तफिजूरशी माझा काय संबंध? माझा राजकारणाशी काय संबंध? मला माहित आहे की तो एक चांगला गोलंदाज आहे, मला ते सर्व माहित आहे, पण तुम्ही ज्या पद्धतीने हा प्रश्न विचारत आहात ते मला चिंताजनक वाटत नाही.”

मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्यात आल्यानंतर टी-२० विश्वचषकासाठी प्रयत्नशील असलेला बांगलादेश अजूनही आशावादी आहे की त्यांचे सामने भारताबाहेर हलवले जातील. २०२६ चा टी-२० विश्वचषक पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे, जो ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान चालणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या स्पर्धेचे आयोजन करत आहेत. बांगलादेश कोलकातामध्ये तीन आणि मुंबईत एक सामना खेळणार आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 01:07 PM

