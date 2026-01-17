IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा 

IND vs NZ, 3rd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील वडोदरा येथे खेळवला गेलेला पहिला साना भारताने ४ विकेट्सने जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली होती. तर राजकोट येथे खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडने ७ विकेट्सने विजय मिळवून मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली होती. या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना रविवारी, इंदूर येथे होणार आहे. या सामन्यासाठी भारताला विजय मिळवायचा असेल तर संघाचे योग्य संयोजन करावे लागणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गोलंदाजीकडे लक्ष्य द्यावे लागणार आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक एकदिवसीय सामन्यासाठी रविवारी भारतीय संघाला आपल्या गोलंदाजी संयोजनाचा पुनर्विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे, कारण पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये फिरकी गोलंदाज अपेक्षेनुसार कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. तर त्यांच्या फलंदाजांना किवीज संघाच्या स्लो गोलंदाजांविरुद्ध संघर्ष करावा लागल्याचे चित्र दिसले होते.
हेही वाचा : Ind vs NZ, 1st T20 match: आज भारतीय संघ नागपुरात पोहचणार; चाहत्यांची होणार विमानतळावर गर्दी
न्यूझीलंड संघाने राजकोटमधील दुसरा एकदिवसीय सामना ७ विकेट्सने सहज जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आहे. या सामन्यात भारताच्या मधल्या षटकांच्या कमकुवतपणा उघडकीस उघडकीस आला आहे. कुलदीप यादवला सर्वात जास्त संघर्ष करावा लागला, कारण तो न्यूझीलंडच्या फलंदाजांविरुद्ध नियंत्रण ठेवू शकला नाही किंवा विकेट घेण्याचा धोका निर्माण करू शकला नाही. या सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या डॅरिल मिशेलने त्याच्या गोलंदाजीवर सहज धावा काढल्या. कुलदीपची लांबी आणि रेषेवर हल्ला करण्यात आला, विशेषतः मिशेलने वळण निष्प्रभ करण्यासाठी आणि मधल्या षटकांमध्ये भारतीय रणनीती उधळण्यासाठी त्याच्या पायांचा प्रभावीपणे वापर केला.
हेही वाचा : ICC U19 World Cup : ना झहीर, ना बूमराह! विश्वचषकात अमेरिकेविरुद्ध ५ बळी घेणाऱ्या हेनिल पटेलला ‘या’ गोलंदाजाची आक्रमकता आवडते
किवी संघाच्या फलंदाजांनी त्याचे चेंडू खूप प्रभावीपणे स्वीप केले. ही रणनीती कसोटी सामन्यांमध्येही त्यांच्यासाठी प्रभावी ठरली होती. भारताचे फिरकी गोलंदाज फलंदाजांवर सातत्याने दबाव आणू शकले नाहीत. याउलट, न्यूझीलंडचे फिरकी गोलंदाज भारतीय फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळू देत नव्हते. इंदूरचे मैदान त्याच्या लहान चौकारांसाठी आणि फलंदाजीला अनुकूल खेळपट्ट्यांसाठी ओळखले जाते.