T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’

पाकिस्तानचा कॅप्टन सलमान आगाने आता भारताचा स्टार खेळाडू अभिषेक शर्माला डिवचले असून जागतिक क्रिकेट विश्वाला धक्काच दिलाय. त्याने असे विधान केले आहे की, कोणालाही आश्चर्य वाटेल.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:06 PM
अभिषेक शर्माबाबात सलमान अली आगाचे मोठे विधान (फोटो सौजन्य - X.com)

  • सलमान अली आगाचे मोठे वक्तव्य
  • अभिषेक शर्माबाबत केले मोठे विधान
  • भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी चर्चा 
T20 World Cup 2026 मधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा भव्य सामना उद्या कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. त्याआधी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांनी टीम इंडियाचा स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा, जो त्याच्या फिटनेसशी झुंजत आहे, त्याबद्दल पत्रकार परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. सलमान म्हणाला, “मला आशा आहे की अभिषेक शर्मा उद्या खेळेल. मला आशा आहे की तो बरा होईल आणि आम्हाला सर्वोत्तम खेळाडूंविरुद्ध खेळायचे आहे.” अभिषेक शर्मा हा गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असून नुकताच टीममध्ये परतला आहे. या मोठ्या सामन्यात त्याने खेळावे असंच सर्वांना वाटतंय. 

IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार

अभिषेक शर्माच्या फिटनेसवर नजर

भारत आणि पाकिस्तानमधील मोठ्या सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माच्या फिटनेसवर सर्वांचे लक्ष आहे. पोटाच्या संसर्गातून बरे होणाऱ्या अभिषेकबाबत भारतीय संघ व्यवस्थापन आज संध्याकाळी अंतिम निर्णय घेईल. जर तो तंदुरुस्त घोषित झाला तर कोलंबोमधील मैदानावर त्याची उपस्थिती सामन्याचा मार्ग बदलू शकते. अभिषेक शर्मा हा भारताचा स्टार खेळाडू आहे आणि ओपनिंग फलंदाज म्हणून त्याच्याकडून भारताला नेहमीच अपेक्षा असतात. भारत विरूद्ध पाकिस्तान या मोठ्या सामन्यापूर्वी अभिषेकने फिट व्हावे असं सर्वांनाच वाटत आहे. 

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

हे खेळाडू भारताविरुद्ध ट्रम्प कार्ड आहेत – कर्णधार सलमान आघा

यापूर्वी, कर्णधार सलमान आघा यांनी भारताविरुद्ध ट्रम्प कार्ड जाहीर केले होते. आघा म्हणाला, “हा सामना नेहमीच मोठा राहिला आहे. आम्ही चांगली तयारी करत आहोत. आमच्यासाठी प्रत्येक खेळाडू समान आहे. तुम्ही लोकांनी उस्मान तारिकला खूप मोठे बनवले आहे. तो चांगली गोलंदाजी करत आहे. तो आमचा ट्रम्प कार्ड आहे. फिरकीपटू वर्चस्व गाजवू शकतात, पण तुम्ही वेगवान गोलंदाजांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आमच्याकडे चांगले फिरकीपटू आहेत, पण आमच्याकडे चांगले वेगवान गोलंदाज देखील आहेत.” 

सलमान आघा संघाच्या कामगिरीबद्दल म्हणाला की, मागील रेकॉर्ड महत्त्वाचे नाहीत. हा एक नवीन दिवस असेल. तुम्ही इतिहास बदलू शकत नाही, परंतु आम्ही चांगली कामगिरी करून यावेळी जिंकण्याचा प्रयत्न करू शकतो. बाबर आझमबद्दल सलमान म्हणाला, “आम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. तो धावा करत आहे, आणि आशा आहे की तो उद्या आम्हाला मदत करेल. आम्हाला फलंदाजीच्या स्थानांमध्ये जास्त बदल करायचे नाहीत. असे होऊ शकते की फिरकीपटू वर्चस्व गाजवतात, परंतु तुम्ही फिरकीपटूंना वगळू शकत नाही.”

Published On: Feb 14, 2026 | 06:06 PM

