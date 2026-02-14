Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Narendra Modi : "काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार…", पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र

काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार आणि विभाजनात ठेवले. ते म्हणाले, "स्वातंत्र्यापासून आसाम बॉम्ब, बंदुका, नाकेबंदी आणि कर्फ्यूने वेढले आहे आणि काँग्रेस यासाठी दोषी आहे, अशी टिका पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 05:55 PM
"काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार...", पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र

"काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार...", पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज देशाला आणखी एक आपत्कालीन लँडिंग स्ट्रिप मिळाली नाही; तर नवीन भारत त्याच्या सुरक्षेसाठी सर्व प्रकारे तयारी करत आहे याचा हा पुरावा आहे. आजचा भारत केवळ आपल्या सीमा मजबूत करत नाही तर देशाच्या शत्रूंना त्यांच्या घरात घुसून प्रत्युत्तर देत आहे. आज पुलवामा हल्ल्याचा वर्धापन दिन आहे. या हल्ल्यात आपले प्राण गमावलेल्या भारतमातेच्या शूर पुत्रांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने दहशतवाद्यांना कशी शिक्षा दिली हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे आणि आजही काही लोक थरथर कापतात.” ऑपरेशन सिंदूरमध्ये तुम्ही भारताची शक्ती देखील पाहिली आहे, असं यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आजची काँग्रेस प्रत्येक विचारसरणीला, देशाचे वाईट विचार करणाऱ्या प्रत्येक दहशतवाद्याला पाठिंबा देते. देशाचे विघटन करण्याचे स्वप्न पाहणारे, ईशान्येकडील राज्यांना भारतापासून वेगळे करण्याचे नारे देणारे काँग्रेसचे पूज्य बनले आहेत. ते म्हणाले, “स्वातंत्र्याच्या वेळी मुस्लिम लीगने देशाचे विभाजन केले. आजची काँग्रेस, मुस्लिम लीग-माओवादी काँग्रेस बनून, पुन्हा देशाचे विभाजन करण्यात गुंतली आहे. ही एमएमसी आहे, म्हणून तुम्हाला काँग्रेसपासून सावध राहावे लागेल.”

Epstein चालवायचा भारताचे परराष्ट्र धोरण? हरदीप पुरी यांच्यावर काँग्रेसचा हल्लाबोल

काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र

नरेंद्र मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार आणि विभाजनात ठेवले. ते म्हणाले, “स्वातंत्र्यापासून आसाम बॉम्ब, बंदुका, नाकेबंदी आणि कर्फ्यूने वेढले आहे आणि काँग्रेस यासाठी दोषी आहे. भाजप, एनडीए सरकार आसाममध्ये शांतता आणि जलद विकास पुनर्संचयित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. म्हणूनच, एकेकाळी बॉम्बस्फोटांनी प्रतिध्वनीत होणारा तोच आसाम आता शांतता अनुभवत आहे.”

व्होट बँकेच्या राजकारणाचे आरोप

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “काँग्रेसच्या दशकांच्या कुशासनाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांचे तुष्टीकरण धोरण आणि मतपेढीचे राजकारण. काँग्रेसने नेहमीच आसामला मतांच्या चष्म्यातून पाहिले आणि तुष्टीकरणाला प्रोत्साहन देणारे सर्व काही केले आणि आसामच्या विकासात योगदान देणारे काम रोखले. काँग्रेसच्या राजवटीत, केंद्र सरकारच्या योजना आसामपर्यंत पोहोचण्यास वर्षानुवर्षे लागली, परंतु भाजपने नेहमीच आसाम आणि ईशान्येकडील विकासाला प्राधान्य दिले.”

राष्ट्रहितासाठी निर्णय घेण्याची शक्ती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विचारले की काँग्रेसमध्ये कधी राष्ट्रीय हिताचे निर्णय घेण्याचे धाडस होते का? ते म्हणाले, “जास्तीत जास्त, ते विधाने करू शकतात, पण ते काहीही करू शकत नाहीत. भारताला एक राष्ट्र म्हणून ओळखण्यास नकार देणारी काँग्रेस, भारत मातेचे नावही टाळते, भारत मातेबद्दल आदर दाखवत नाही, ती काँग्रेस कधीही भारताचे काहीही भले करू शकत नाही. म्हणूनच काँग्रेसने कधीही देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले नाही.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाम दौऱ्यावर; उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची बैठक

 

Published On: Feb 14, 2026 | 05:55 PM

Topics:  

