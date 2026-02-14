IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील सर्वात मोठा सामना, अंतिम सामन्यापेक्षाही मोठा, भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना आहे, जो रविवार, १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणार आहे. प्रत्येकजण असा दावा करत आहे की हा क्रिकेटमधील सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे, परंतु जर तुम्ही आकडेवारी पाहिली तर तुम्हाला आढळेल की यात कोणतेही प्रतिस्पर्धी नाही. जर तुम्ही टी२० विश्वचषकाचा इतिहास तपासला तर तुम्हाला दिसेल की पाकिस्तानला भारताविरुद्ध संधी नाही.
टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात टीम इंडिया आणि पाकिस्तानमध्ये आठ सामने झाले आहेत. या आठ सामन्यांपैकी पाकिस्तानला फक्त एकदाच विजय मिळाला आहे, तर भारतीय संघाने सात वेळा विजय मिळवला आहे. शिवाय, आठ सामन्यांपैकी तीन सामन्यांमध्ये एकाच खेळाडूला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तो यावेळी संघाचा भाग नाही, परंतु पाकिस्तानचे गोलंदाज त्याच्याविरुद्ध अजिंक्य होते. हा होता क्रिकेटचा बादशाह विराट कोहली.
तथापि, अशी एक घटना घडली आहे जिथे एका पाकिस्तानी खेळाडूला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले होते, परंतु त्यांचा संघ भारताकडून पराभूत झाला होता. २००७ च्या टी२० विश्वचषकाच्या गट टप्प्यातील सामन्यात हे घडले होते, जेव्हा मोहम्मद आसिफला चार विकेट घेतल्याबद्दल सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले होते. सामना बरोबरीत सुटला आणि बॉल-आउटद्वारे निकाल लागला, ज्यामध्ये भारत विजयी झाला.
Kung Fu Pandya always has the final say on the grand stage! 👏 Will he prove to be Team India’s gamechanger against Pakistan? 👀💬 Watch ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/2z8A7CJM6i — Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
भारत विरुद्ध पाकिस्तान टी-२० विश्वचषक सामन्यात शाहीन शाह आफ्रिदी या पाकिस्तानी खेळाडूला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले आहे. २०२१ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या लीग टप्प्यात शाहीनने ४ षटकांत ३१ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. यामध्ये केएल राहुल, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या विकेट्सचा समावेश होता. याशिवाय, सहा सामन्यांमध्ये भारतीय खेळाडूंना सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये विराट कोहलीने तीन वेळा हा किताब जिंकला आहे.
२०१२, २०१६ आणि २०२२ च्या टी-२० विश्वचषकात विराट कोहलीने पाकिस्तानविरुद्ध सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला. २००७ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इरफान पठाण सामनावीर होता. २०१४ मध्ये अमित मिश्राने हा पुरस्कार जिंकला. २०२४ मध्ये जसप्रीत बुमराहने सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला. २०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारताने सलग तीन सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा पराभव केला. परिणामी, पाकिस्तानचे मनोबल खचू शकते.