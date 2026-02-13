कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

नागपूर : पत्नीला कॉन्स्टेबलने शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिली. याची तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेल्या पत्नीला समजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उपनिरीक्षकाला आणि इतर कर्मचाऱ्यांना कॉन्स्टेबलने मारहाण केली. इतकेच नाहीतर या कॉन्स्टेबलने कपडे काढून थेट लढण्याचेच आव्हान दिले. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिस उपनिरीक्षक आदर्श भंडारे यांच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिस ठाण्यात कॉन्स्टेबल किरण विश्वनाथ कुकलारेविरुद्ध (वय २८) गुन्हा दाखल केला आहे. काही वर्षांपूर्वी किरण पोलिस दलात दाखल झाला. मात्र, आता हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शहर पोलिसांनी त्याला सेवेतून काढून टाकले. न्यायालयात गेल्यानंतर किरणला नोकरी परत मिळाली आणि दोन दिवसांपूर्वीच त्याला मुख्यालयात ड्रायव्हर म्हणून नियुक्ती दिली. त्याला लकडगंज पोलिस वसाहतीत क्वार्टरही दिले. काही दिवसांपूर्वी त्याने पत्नी लक्ष्मीलाही मारहाण केली. त्यामुळे ती घराबाहेर पडली.
दरम्यान, गुरुवारी दुपारी लक्ष्मी त्याच्याविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी लकडगंज पोलिस ठाण्यात गेली. किरणने तिला फोनवरून धमकाविण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्याशीही वाद घालू लागला.
बळाचा वापर करून घातला आवर
दुपारी ३ वाजता किरण पोलिस ठाण्यात आला आणि लक्ष्मीला मारहाण सुरू केली. तिच्या भावाने अडवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यालाही शिवीगाळ केली आणि गळा आवळला. पोलिस उपनिरीक्षक आदर्श भंडारे यांनी त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनाही शिवीगाळ केली आणि मारहाण करत धमकावू लागला. शेवटी पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्याला आवरले. वरिष्ठांना किरणच्या कृत्याची माहिती दिली आहे. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
हेदेखील वाचा : Navi Mumbai Crime : भंगार दुकानाच्या नावाखाली ड्रग्सचा व्यपार; पोलीसांनी केला 22 लाखांचा गांजा जप्त
पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, आर्वी येथील शेख शाहरूख याची हत्या झाली. जुन्या वादाचा वचपा काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कट रचून हत्या करण्यात आली. आरोपी इतक्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी कुणालाही या घटनेची माहिती मिळू नये, या हेतूने अमरावती जिल्ह्यात मृतदेह नेत जाळून पुरावेही नष्ट केले. याप्रकरणी अमरावती जिल्ह्याच्या पथ्रोट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे.