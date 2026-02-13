Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

Jaggnath Puri Video Viral : आजारपणातही साथ सोडली नाही...! आजोबांनी पत्नीला पाठीवर उचलत जग्गनाथ पुरीचं मंदिर गाठलं. शरीर थकलं पण आस्था टिकून राहिली अन् व्हिडिओने हजारो लोकांची मने जिंकली.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:29 AM
आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी... युजर्स म्हणाले, "हेच काय ते खरं प्रेम"; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन जगन्नाथ पुरी मंदिर येथे दर्शनासाठी पोहोचलेल्या वृद्ध पतीने खऱ्या प्रेमाचा अर्थ कृतीतून दाखवून दिला.
  • उतारवयातही पत्नीच्या आरोग्यासाठी घेतलेली मेहनत ही त्याग, विश्वास आणि नात्याची ताकद अधोरेखित करते.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच युजर्सने आजोबांच्या कृतीचे कौतुक केले आहे.
असं म्हणतात प्रेम असेल तर व्यक्ती वाटेल ते करायला तयार होतो. खरं प्रेम फक्त आनंदाच्या वेळीच साथ देत नाही तर दु:खाच्या वेळीही आपली साथ सोडत नाही. कलियुगात खरं प्रेम भेटणं जरा कठीणच असं. अशातच अलिकडे सोशल मिडियावर एक सुंदर, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात एक वृद्ध व्यक्ती आपल्या आजारी पत्नीला पाठीवर बसवून दर्शनासाठी आणताना दिसला. मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या या जोडप्याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच ट्रेंड करत असून आजारपणातही आपल्या पत्नीच्या चांगल्यासाठी उतारवयातही त्याने घेतलेली ही मेहनत पाहून यूजर्स भावूक झाले. चला व्हिडिओत काय घडलं याविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

जगन्नाथ पुरी मंदिरात अलिकडेच एक हृदयस्पर्शी दृश्य समोर आले ज्याने सर्वांनाच भारावून टाकले. एक आजोबा आपल्या आजारी पत्नीच्या आरोग्यासाठी देवाकडे साकडं घालायला आले. यावेळी त्यांनी पत्नीला आपल्या पाठीवर बसवले आणि थकलेलं शरीर घेऊन, मनात एक आशा घेऊन ते देवदर्शनाला पोहचले. असं म्हणतात जेव्हा उपचार कामी येत नाही तेव्हा शेवटी देवाचं दार ठोठावावंच लागतं. हे दृश्य केवळ एका शारीरिक प्रवासापेक्षा जास्त काही दाखवते, ज्यामध्ये संघर्ष, त्याग आणि प्रेमाचाही समावेश होता. पवित्र जागेतून एकत्र फिरत असताना, त्यांचे बंधन एक शक्तिशाली आठवण करून देत होते की खरे प्रेम बोलून दाखवले जात नाही, तर काळजी, विश्वास आणि जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहून दाखवले जाते.

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @been_social नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “यालाच म्हणतात खरं प्रेम” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ जय श्री जगन्नाथ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “त्यांच्या हिमतीला आणि प्रेमाला सलाम”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

 

Published On: Feb 13, 2026 | 09:29 AM

