IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

भारत विरूद्ध यूएस यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया आज, ७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आपल्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. हा सामना मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघ विजयाने स्पर्धेची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे, परंतु अमेरिकेला हलके घेण्याची चूक करणार नाही.
अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. तथापि, चाहत्यांना काळजी आहे की पाऊस या सामन्याची मजा खराब करू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया सामन्यादरम्यान मुंबईत हवामान कसे असेल. २०२४ च्या टी२० विश्वचषकातही भारत आणि अमेरिका आमनेसामने आले होते, जिथे अमेरिकेने भारतीय संघाला जोरदार टक्कर दिली. प्रथम फलंदाजी करताना अमेरिकेने फक्त ११० धावा केल्या, परंतु तरीही भारताला विजयासाठी संघर्ष करावा लागला.
टीम इंडियाने हे माफक लक्ष्य १८.२ षटकांत गाठले. दरम्यान, इंडिया अ विरुद्धच्या सराव सामन्यात अमेरिकेने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. २३८ धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अमेरिकन फलंदाजांनी २०० धावा केल्या. त्यामुळे, भारताला या सामन्यात सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील, कारण अमेरिका त्यांच्या दमदार फलंदाजीने पराभव पत्करण्याचा प्रयत्न करेल.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील टी-२० विश्वचषक सामना शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी ७:०० वाजता खेळला जाईल. या दिवशी मुंबईत पावसाची शक्यता नसल्याने चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. सामन्यादरम्यान हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे, कोणताही व्यत्यय येणार नाही. अॅक्यूवेदरच्या मते, दिवसा तापमान ३३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, तर रात्री ते सुमारे २३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येईल. याचा अर्थ चाहत्यांना ४० षटकांचा रोमांचक सामना पाहण्याची अपेक्षा आहे.
Defeating history in sight as Team India begin their title defense against USA! 👊 Will the Men in Blue begin their campaign with a win? ✍️👇 ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvUSA | SAT, FEB 7, 6 PM pic.twitter.com/rPhsVEPayT — Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
भारत: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर.
यूएसए: मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रिज गॉस (यष्टीरक्षक), सईतीजा मुक्कामल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, अली खान, नॉस्तुश केंजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शेडली व्हॅन शाल्क्विक, शेहन जयसूर, कृष्णा जयसूर, कृष्णा जयसूर.