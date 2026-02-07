Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Usa Weather Report Will Rain Be The Villain In India First T20 Match Know How Mumbai Atmosphere Will Be

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारत आपल्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. तथापि, चाहत्यांना काळजी आहे की पाऊस या सामन्याची मजा खराब करू शकतो.

Updated On: Feb 07, 2026 | 12:16 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारत विरूद्ध यूएस यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया आज, ७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आपल्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. हा सामना मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघ विजयाने स्पर्धेची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे, परंतु अमेरिकेला हलके घेण्याची चूक करणार नाही.

अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. तथापि, चाहत्यांना काळजी आहे की पाऊस या सामन्याची मजा खराब करू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया सामन्यादरम्यान मुंबईत हवामान कसे असेल. २०२४ च्या टी२० विश्वचषकातही भारत आणि अमेरिका आमनेसामने आले होते, जिथे अमेरिकेने भारतीय संघाला जोरदार टक्कर दिली. प्रथम फलंदाजी करताना अमेरिकेने फक्त ११० धावा केल्या, परंतु तरीही भारताला विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. 

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

टीम इंडियाने हे माफक लक्ष्य १८.२ षटकांत गाठले. दरम्यान, इंडिया अ विरुद्धच्या सराव सामन्यात अमेरिकेने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. २३८ धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अमेरिकन फलंदाजांनी २०० धावा केल्या. त्यामुळे, भारताला या सामन्यात सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील, कारण अमेरिका त्यांच्या दमदार फलंदाजीने पराभव पत्करण्याचा प्रयत्न करेल.

मुंबईत हवामान कसे असेल?

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील टी-२० विश्वचषक सामना शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी ७:०० वाजता खेळला जाईल. या दिवशी मुंबईत पावसाची शक्यता नसल्याने चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. सामन्यादरम्यान हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे, कोणताही व्यत्यय येणार नाही. अ‍ॅक्यूवेदरच्या मते, दिवसा तापमान ३३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, तर रात्री ते सुमारे २३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येईल. याचा अर्थ चाहत्यांना ४० षटकांचा रोमांचक सामना पाहण्याची अपेक्षा आहे.

भारत: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर.

यूएसए: मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रिज गॉस (यष्टीरक्षक), सईतीजा मुक्कामल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, अली खान, नॉस्तुश केंजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शेडली व्हॅन शाल्क्विक, शेहन जयसूर, कृष्णा जयसूर, कृष्णा जयसूर.

Web Title: Ind vs usa weather report will rain be the villain in india first t20 match know how mumbai atmosphere will be

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral
1

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?
2

नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?

IND vs USA : Jasprit Bumrah पहिल्या सामन्यातून बाहेर, कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11?
3

IND vs USA : Jasprit Bumrah पहिल्या सामन्यातून बाहेर, कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11?

कोहली आणि रोहित यांना BCCI Central Contract मधून वगळले का? शुभमन गिल आणि हे तीनही खेळाडू आता अव्वल स्थानावर
4

कोहली आणि रोहित यांना BCCI Central Contract मधून वगळले का? शुभमन गिल आणि हे तीनही खेळाडू आता अव्वल स्थानावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ola-Uber पेक्षा भारत टॅक्सीचे भाडे किती स्वस्त? राईडबद्दल सर्व माहिती एका क्लिकवर

Ola-Uber पेक्षा भारत टॅक्सीचे भाडे किती स्वस्त? राईडबद्दल सर्व माहिती एका क्लिकवर

Feb 07, 2026 | 12:15 PM
Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये ‘जागर’ लोकशाहीचा; अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार

Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये ‘जागर’ लोकशाहीचा; अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार

Feb 07, 2026 | 12:02 PM
NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Feb 07, 2026 | 12:00 PM
IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

Feb 07, 2026 | 11:57 AM
पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा

पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा

Feb 07, 2026 | 11:52 AM
धरण उशाला अन् कोरड घशाला! भामा-आसखेड योजनेला 2027 चा मुहूर्त

धरण उशाला अन् कोरड घशाला! भामा-आसखेड योजनेला 2027 चा मुहूर्त

Feb 07, 2026 | 11:48 AM
बाप रे! चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण

बाप रे! चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण

Feb 07, 2026 | 11:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM