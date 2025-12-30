Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind W Vs Sl W Shafali Verma Will Make History As Soon As She Scores 75 Runs

IND W vs SL W : शफाली वर्माला खुणावतोय विश्वविक्रम! श्रीलंकेविरुद्ध 75 धावा करताच लिहिला जाईल इतिहास 

भारतीय महिला संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला संघ यांच्यात पाचवा सामना आज, ३० डिसेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यात शफाली वर्माला इतिहास रचण्याची संधी आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 04:10 PM
IND W vs SL W: Shafali Verma is on the verge of a world record! History will be made as soon as she scores 75 runs against Sri Lanka.

शफाली वर्मा(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Shafali Verma will create a world record : भारतीय महिला संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला संघ यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळी जात आहे. या मालिकेतील चार सामने भारताने जिंकून मालिका ४-० जिंकली आहे. या मालिकेतील पाचवा सामना आज, ३० डिसेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. या सामन्यात भारतीय महिला संघाची सलामीवीर शफाली वर्मा एक मोठा टप्पा गाठण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. जर तिने पाचव्या सामन्यात ७५ धावा काढल्या तर ती एका मालिकेत महिला खेळाडूसाठी सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनणार आहे.

हेही वाचा : 2025 वर्षात भारतीय क्रिकेटने काय कमावलं अन् काय गमावलं? पुरुष संघाचा कसोटीमध्ये संघर्ष तर महिला संघाने पटकावले विश्वविजेपद

२१ वर्षीय हरियाणाची फलंदाज शफाली वर्माने चार सामन्यांमध्ये एकूण २३६ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारतीय फलंदाजाने सर्वाधिक धावा करण्याचा हा विक्रम आहे. २१ डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम येथे खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात तीला फक्त ९ धावाच करता आल्या होत्या, परंतु पुढील तीन सामन्यांमध्ये शेफालीने ६९*, ७९* आणि ७९ धावा फटकावल्या होत्या.

शेफाली वर्माला ७५ धावा करताच रचणार इतिहास

शेफालीला हीली मॅथ्यूजचा विक्रम मोडण्यासाठी पाचव्या सामन्यात ७५ धावांची आवश्यकता आहे. जर शेफाली वर्माने ७५ धावा केल्या तर ती महिला क्रिकेटमध्ये टी२० मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनू शकते. सध्या हा विक्रम हीली मॅथ्यूजच्या नावावर जमा आहे. मॅथ्यूजने २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत ३१० धावा फटकावल्या आहेत.

हेही वाचा : पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये भूकंप! PCB ने कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अझहर महमूद यांना दिला नारळ

आतापर्यंत, फक्त तीन फलंदाजांनी टी२० मालिकेत ३०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला आहे. वेस्ट इंडिजची हीली मॅथ्यूज तीन सामन्यांमध्ये ३१० धावा करून यादीत अव्वल स्थानी आहे. तर या यादीत चामारी अटापट्टू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अटापट्टूने पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३०४ धावा केल्या आहेत. अर्जेंटिनाची मारिया कॅस्टिनेरास ३०० धावांसह मालिकेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिने २०२३ मध्ये ही किमया साधली होती.

Web Title: Ind w vs sl w shafali verma will make history as soon as she scores 75 runs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 04:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
1

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Jan 19, 2026 | 08:08 AM
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM