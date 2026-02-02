T20 World Cup 2026 मधील सराव सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा, या खेळाडूकडे असणार संघाची कमान!

२०२६ च्या टी२० विश्वचषक सुरू व्हायला फक्त 5 दिवस शिल्लक आहेत त्याआधी भारताचा संघ सराव सामने खेळणार आहेत. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारत अ संघही दोन सराव सामने खेळणार आहे. एका अर्थाने, भारतीय खेळाडू इतर संघांना सामन्याचा सराव करताना दिसतील. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकापूर्वी भारत अ संघाला अमेरिका आणि नामिबियाविरुद्ध दोन सराव सामने खेळायचे आहेत. या सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याचा कर्णधार आयुष बदोनी आहे, ज्याला अलीकडेच भारताच्या एकदिवसीय संघात संधी मिळाली होती, परंतु तो पदार्पण करू शकला नाही.
तिलक वर्मा देखील या संघात आहे, जो न्यूझीलंडविरुद्धच्या ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतून बाहेर होता. तो भारताच्या टी२० विश्वचषक २०२६ संघाचा देखील भाग आहे. या दोन सामन्यांमधून त्याला तयारी करण्याची भरपूर संधी मिळेल. मयंक यादवही बऱ्याच काळानंतर मैदानावर परतणार आहे. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला दुखापतींमुळे ग्रस्त असलेला मयंक यादव हा भारत अ संघाचा भाग आहे, जो सराव सामने खेळणार आहे. संघात रियान परागचाही समावेश आहे, ज्याला वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी खेळाडू म्हणून पाहिले जात आहे. तथापि, सध्याच्या वृत्तांनुसार सुंदरची प्रकृती चांगली आहे आणि तो टी-२० विश्वचषकासाठी तंदुरुस्तीची शक्यता आहे.
टी-२० मालिकेत एक सामना खेळलेला रवी बिश्नोई देखील संघाचा भाग आहे. वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी त्याची निवड करण्यात आली. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी २ ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान विविध शहरांमध्ये सराव सामने खेळवले जातील. भारत अ संघ २ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईत अमेरिकेशी सामना करेल, तर भारत अ संघ ६ फेब्रुवारी रोजी बेंगळुरूमध्ये नामिबियाशी सामना करेल. भारत ४ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईत २०२४ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या संघाविरुद्ध सराव सामना खेळेल. भारत फक्त एकच सराव सामना खेळेल.
Presenting India A squad for the warm-up matches ahead of the ICC Men’s T20 World Cup 2026. India A will play two warm-up matches against USA and Namibia.
🙌 Note: Tilak Varma will feature in one warm-up match before joining #TeamIndia for the #T20WorldCup pic.twitter.com/LIVpMvI6v6 — BCCI (@BCCI) February 2, 2026
आयुष बदोनी (कर्णधार), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह,विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव