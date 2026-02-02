IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

Cricketers’ reaction to Pakistan’s boycott : पाकिस्तान सरकारने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळण्यासाठी त्यांचा संघ श्रीलंकेचा दौरा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तथापि, त्यांनी त्यांच्या संघाला भारताविरुद्धच्या आगामी सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यास सांगितले आहे. यामुळे जगभरात पाकिस्तानची बदनामी झाली आहे. माजी क्रिकेटपटूही पाकिस्तानवर टीका करत आहेत आणि त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की पीसीबीने भारताविरुद्ध पराभवाच्या भीतीने हा निर्णय घेतला.
पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर माजी भारतीय क्रिकेटपटू मदन लाल म्हणाले, ‘पाकिस्तानला माहित आहे की जर त्यांनी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर ते त्यांच्यासाठी दुखापतीवर अपमान करण्यासारखे होईल.’
सुनील गावस्कर म्हणाले, ‘एकीकडे पाकिस्तानचा १९ वर्षांखालील संघ भारताविरुद्ध खेळत आहे, तर दुसरीकडे पराभवाच्या भीतीमुळे पाकिस्तान संघ बहिष्कार टाकण्याबद्दल बोलत आहे.’
माजी भारतीय क्रिकेटपटू अतुल वासन म्हणाले, “मला त्यांच्याबद्दल वाईट वाटते. त्यांना काय हवे आहे? जर पाकिस्तान हा सामना खेळत नसेल, तर तुम्ही नंतर भारताविरुद्ध का खेळणार नाही? जर तुम्ही हा निर्णय घेतला असेल, तर आयसीसीकडे पर्याय नाही. ते तरीही हरले असते, त्यामुळे आता ते कमी अपमानास्पद ठरेल.”
#WATCH | Delhi: On Pakistan to boycott its match against India in the ICC Men’s T20 World Cup 2026, former Indian Cricketer Atul Wassan says, “I feel a little sorry for them, and I’m also a little surprised. What do they want? As they say, “When destruction is imminent, wisdom… pic.twitter.com/5x6BMayUfh — ANI (@ANI) February 2, 2026
विराट कोहलीचे बालपणीचे प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा म्हणाले, “पाकिस्तानचा हा एक अतिशय विचित्र निर्णय आहे. यामुळे पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होईल. मला वाटते की पीसीबीने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. हे पाकिस्तानचे नुकसान आहे.”
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: On Pakistan to boycott its match against India in the ICC Men’s T20 World Cup 2026, Virat Kohli’s childhood coach Rajkumar Sharma says, “This is very unfortunate and a very strange decision by Pakistan. First, they voted in favour of Bangladesh… pic.twitter.com/qdkTool5XX — ANI (@ANI) February 2, 2026
इंग्लंडच्या या माजी क्रिकेटपटूने एक पोस्ट पोस्ट केली होती ज्यामध्ये विचारले होते की जर भारत-पाकिस्तान सामना असेल तर अंतिम सामन्यावर बहिष्कार टाकला जाईल का. तो म्हणाला, “ग्रुप स्टेज आणि प्लेऑफमुळे भारत या विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानशी सामना करू शकेल की नाही हे मला माहित नाही. पाकिस्तान विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही खेळण्यास नकार देईल का?”