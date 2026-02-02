Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

माजी क्रिकेटपटूही पाकिस्तानवर टीका करत आहेत आणि त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की पीसीबीने भारताविरुद्ध पराभवाच्या भीतीने हा निर्णय घेतला.

Updated On: Feb 02, 2026 | 01:02 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Cricketers’ reaction to Pakistan’s boycott : पाकिस्तान सरकारने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळण्यासाठी त्यांचा संघ श्रीलंकेचा दौरा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तथापि, त्यांनी त्यांच्या संघाला भारताविरुद्धच्या आगामी सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यास सांगितले आहे. यामुळे जगभरात पाकिस्तानची बदनामी झाली आहे. माजी क्रिकेटपटूही पाकिस्तानवर टीका करत आहेत आणि त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की पीसीबीने भारताविरुद्ध पराभवाच्या भीतीने हा निर्णय घेतला.

पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर क्रिकेटपटूंच्या प्रतिक्रिया

पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर माजी भारतीय क्रिकेटपटू मदन लाल म्हणाले, ‘पाकिस्तानला माहित आहे की जर त्यांनी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर ते त्यांच्यासाठी दुखापतीवर अपमान करण्यासारखे होईल.’

WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

सुनील गावस्कर म्हणाले, ‘एकीकडे पाकिस्तानचा १९ वर्षांखालील संघ भारताविरुद्ध खेळत आहे, तर दुसरीकडे पराभवाच्या भीतीमुळे पाकिस्तान संघ बहिष्कार टाकण्याबद्दल बोलत आहे.’

माजी भारतीय क्रिकेटपटू अतुल वासन म्हणाले, “मला त्यांच्याबद्दल वाईट वाटते. त्यांना काय हवे आहे? जर पाकिस्तान हा सामना खेळत नसेल, तर तुम्ही नंतर भारताविरुद्ध का खेळणार नाही? जर तुम्ही हा निर्णय घेतला असेल, तर आयसीसीकडे पर्याय नाही. ते तरीही हरले असते, त्यामुळे आता ते कमी अपमानास्पद ठरेल.”

विराट कोहलीचे बालपणीचे प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा म्हणाले, “पाकिस्तानचा हा एक अतिशय विचित्र निर्णय आहे. यामुळे पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होईल. मला वाटते की पीसीबीने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. हे पाकिस्तानचे नुकसान आहे.”

इंग्लंडच्या या माजी क्रिकेटपटूने एक पोस्ट पोस्ट केली होती ज्यामध्ये विचारले होते की जर भारत-पाकिस्तान सामना असेल तर अंतिम सामन्यावर बहिष्कार टाकला जाईल का. तो म्हणाला, “ग्रुप स्टेज आणि प्लेऑफमुळे भारत या विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानशी सामना करू शकेल की नाही हे मला माहित नाही. पाकिस्तान विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही खेळण्यास नकार देईल का?”

