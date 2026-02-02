Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की…, VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस

ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या पर्यटकाने भारतीय आधार कार्डची मागणी केली आहे. त्याने अजेंठा वेरुळ लेण्यांमध्ये असे काही केलं आहे की, भारतीयांची मने जिंकली आहेत. हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 01:50 PM
Australian tourist chants 'Bharat Mata Ki Jai' in Ellora Caves, ask for Aadhaar card video viral

ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की..., VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Australian Tourist Viral Video : सोशल मीडियावर रोज असंख्य व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यातील काही व्हिडिओ अत्यंत मजेशीर असतात, तर काही संतापजनक अशी दृश्ये पाहायला मिळतात.काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सध्या असाच एक भारतात आलेल्या ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या ऑस्ट्रेलियन पर्यटकांनी असे काही कृत्य केले आहे की भारतीयांच्या मनाला हा व्हिडिओ थेट भिडला आहे. तसेच या पर्यटकाने आधार कार्डचीही मागणी केली आहे.

सामान्यांना झोंबली बजेटची मिरची! रिलस्टारने अर्थमंत्र्यांना केले खतरनाक ट्रोल, VIDEO तुफान व्हायरल

काय केलं ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाने?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ ऑस्ट्रेलियातून भारतात फिरण्यासाठी आलेला पर्यटक डंकन मॅकनॉघ्ट याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओत त्याचा भारतात फिरण्याचा उत्साह आणि भारताप्रती आदर स्पष्टपणे दिसत आहे. व्हिडिओत पाहू शकता की, डंकन मॅकनॉघ्ट एलोराच्या गुफांमध्ये फिरत आहे. तिथे प्रसिद्ध कैलाश मंदिराच्या समोर उभा असून मैं व्लॉग क्रिएट करत आहे. मी भारतात आहे, हे पहा असे म्हणून तो जोरात भारता माता की जयच्या घोषणा देऊ लागता. यावर भारतीय पर्यटक देखील त्याला साथ देत घोषणा देतात. तसेच डंकनने जय श्री रामच्याही घोषणा दिल्या आहेत. डंकनचा हा व्हिडिओ भारतीयांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे. या व्हिडिओ सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Duncan McNaught (@duncan.mcnaught)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ डंकन मॅकनॉघ्टने @duncan.mcnaught त्याच्या इन्स्टाग्राम हँडवर शेअर केला आहे. तसेच मी भारताचे आधार कार्ड मिळण्यासाठी पात्र आहे का? असा प्रश्न कॅप्शनमध्ये टाकला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. विशेष करुन हा व्हिडिओ भारतीयांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारतीयांना याला आधार कार्ड देऊन टाका असे म्हटले आहे, तर काहींनी भावा मन जिंकलेस, तुझं भारतात नेहमीच स्वागत आहे अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

आता अजगर करून घेतोय लोकांकडून Yoga! फिटनेस जगात खळबळ, जिवंत सापांसह फिटनेस; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 02, 2026 | 01:50 PM

Feb 02, 2026 | 01:50 PM
