ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की…, VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस

सामान्यांना झोंबली बजेटची मिरची! रिलस्टारने अर्थमंत्र्यांना केले खतरनाक ट्रोल, VIDEO तुफान व्हायरल
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ ऑस्ट्रेलियातून भारतात फिरण्यासाठी आलेला पर्यटक डंकन मॅकनॉघ्ट याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओत त्याचा भारतात फिरण्याचा उत्साह आणि भारताप्रती आदर स्पष्टपणे दिसत आहे. व्हिडिओत पाहू शकता की, डंकन मॅकनॉघ्ट एलोराच्या गुफांमध्ये फिरत आहे. तिथे प्रसिद्ध कैलाश मंदिराच्या समोर उभा असून मैं व्लॉग क्रिएट करत आहे. मी भारतात आहे, हे पहा असे म्हणून तो जोरात भारता माता की जयच्या घोषणा देऊ लागता. यावर भारतीय पर्यटक देखील त्याला साथ देत घोषणा देतात. तसेच डंकनने जय श्री रामच्याही घोषणा दिल्या आहेत. डंकनचा हा व्हिडिओ भारतीयांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे. या व्हिडिओ सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ डंकन मॅकनॉघ्टने @duncan.mcnaught त्याच्या इन्स्टाग्राम हँडवर शेअर केला आहे. तसेच मी भारताचे आधार कार्ड मिळण्यासाठी पात्र आहे का? असा प्रश्न कॅप्शनमध्ये टाकला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. विशेष करुन हा व्हिडिओ भारतीयांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारतीयांना याला आधार कार्ड देऊन टाका असे म्हटले आहे, तर काहींनी भावा मन जिंकलेस, तुझं भारतात नेहमीच स्वागत आहे अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
आता अजगर करून घेतोय लोकांकडून Yoga! फिटनेस जगात खळबळ, जिवंत सापांसह फिटनेस; Video Viral
