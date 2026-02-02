Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Even If Pakistan Boycotts The Match The Indian Team Will Have To Go To Colombo On February 15 Know The Reason

पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

पाकिस्तानने भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही भारतीय संघ सामन्यापूर्वी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये उपस्थित राहील. यामागील कारण काय स्पष्ट या लेखामध्ये करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:39 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

पाकिस्तानने १५ फेब्रुवारी रोजी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारतीय संघाविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, टीम इंडियाला त्या दिवशी कोलंबोला जावे लागेल. जरी पाकिस्तानचा हा निर्णय अंतिम असला तरी की ते २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळतील पण भारताशी सामना करणार नाहीत, तरीही भारतीय संघ सामन्यापूर्वी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये उपस्थित राहील. यामागील कारण असे आहे की जरी एका संघाने सामन्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, जर दुसऱ्या संघाला दोन गुण हवे असतील तर त्यांना टॉसच्या वेळी मैदानात उतरावे लागेल.

आयसीसीच्या नियमांनुसार, सामनाधिकारी सामन्याचा निर्णय घेतात. जर भारतीय संघ त्या दिवशी मैदानावर उपलब्ध नसेल, तर दोन्ही संघांमध्ये प्रत्येकी एक गुण विभागला जाईल. एएनआयच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, टीम इंडिया सर्व आवश्यक आयसीसी प्रोटोकॉलचे पालन करेल, वेळापत्रकानुसार सराव करेल, पत्रकार परिषद घेईल आणि कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियममधील क्रिकेट मैदानावर पोहोचेल. पाकिस्तान सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी घोषणा केली की संघ टी-२० विश्वचषकात खेळेल, परंतु भारताचा सामना करणार नाही.

IND vs PAK : पाकचा अतिशहाणपणा… पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर अडचणी वाढणार! सहन करावे लागणार नुकसान

सूत्रांनी सांगितले की, “टीम इंडिया श्रीलंकेला जाईल आणि आयसीसीच्या प्रोटोकॉलचे पालन करेल. ते वेळापत्रकानुसार सराव करतील, पत्रकार परिषदा घेतील, वेळेवर स्टेडियमवर पोहोचतील आणि सामना रेफरी सामना रद्द करण्याची वाट पाहतील.” पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या निर्णयाचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला आयसीसीकडून कठोर शिक्षा होऊ शकते. 

आयसीसीने एक अधिकृत निवेदन जारी करून पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा इशारा दिला.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी बांगलादेशच्या बाजूने उभे राहण्याचा दावा केला आणि अलिकडेच एका माजी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ २ फेब्रुवारीपर्यंत टी-२० विश्वचषकाबाबत निर्णय घेतील. पाकिस्तान सरकारने आधीच १ फेब्रुवारी रोजी पोस्ट केले होते. 

मोहसिन नक्वी यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव सांगितले, परंतु पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या निर्णयाबद्दल जास्त माहिती दिली नाही. म्हणूनच आयसीसी शांत बसणार नाही, कारण पाकिस्तान श्रीलंकेत सामने खेळणार आहे, जिथे संघ इतर सामने देखील खेळणार आहे. भारताविरुद्ध न खेळल्याबद्दल आयसीसी पाकिस्तानवर पाच प्रकारचे निर्बंध लादू शकते, ज्यात दंड, डब्ल्यूटीसी गुण कमी करणे, रँकिंग नाकारणे, पीएसएलमधून खेळाडूंना बंदी घालणे आणि द्विपक्षीय मालिकांमधून पूर्ण सदस्य देशांना काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.

 

Web Title: Even if pakistan boycotts the match the indian team will have to go to colombo on february 15 know the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 09:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…
1

IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…

IND vs PAK : पाकचा अतिशहाणपणा… पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर अडचणी वाढणार! सहन करावे लागणार नुकसान
2

IND vs PAK : पाकचा अतिशहाणपणा… पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर अडचणी वाढणार! सहन करावे लागणार नुकसान

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय
3

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 
4

Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

Feb 02, 2026 | 09:39 AM
Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार 

Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार 

Feb 02, 2026 | 09:37 AM
कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स

कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स

Feb 02, 2026 | 09:32 AM
Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर

Feb 02, 2026 | 09:30 AM
Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; ‘ग्रोथ हब’ साठी ५ हजार कोटींची तरतूद

Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; ‘ग्रोथ हब’ साठी ५ हजार कोटींची तरतूद

Feb 02, 2026 | 09:23 AM
भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

Feb 02, 2026 | 09:18 AM
Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

Feb 02, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM