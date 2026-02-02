पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

पाकिस्तानने १५ फेब्रुवारी रोजी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारतीय संघाविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, टीम इंडियाला त्या दिवशी कोलंबोला जावे लागेल. जरी पाकिस्तानचा हा निर्णय अंतिम असला तरी की ते २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळतील पण भारताशी सामना करणार नाहीत, तरीही भारतीय संघ सामन्यापूर्वी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये उपस्थित राहील. यामागील कारण असे आहे की जरी एका संघाने सामन्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, जर दुसऱ्या संघाला दोन गुण हवे असतील तर त्यांना टॉसच्या वेळी मैदानात उतरावे लागेल.
आयसीसीच्या नियमांनुसार, सामनाधिकारी सामन्याचा निर्णय घेतात. जर भारतीय संघ त्या दिवशी मैदानावर उपलब्ध नसेल, तर दोन्ही संघांमध्ये प्रत्येकी एक गुण विभागला जाईल. एएनआयच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, टीम इंडिया सर्व आवश्यक आयसीसी प्रोटोकॉलचे पालन करेल, वेळापत्रकानुसार सराव करेल, पत्रकार परिषद घेईल आणि कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियममधील क्रिकेट मैदानावर पोहोचेल. पाकिस्तान सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी घोषणा केली की संघ टी-२० विश्वचषकात खेळेल, परंतु भारताचा सामना करणार नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, “टीम इंडिया श्रीलंकेला जाईल आणि आयसीसीच्या प्रोटोकॉलचे पालन करेल. ते वेळापत्रकानुसार सराव करतील, पत्रकार परिषदा घेतील, वेळेवर स्टेडियमवर पोहोचतील आणि सामना रेफरी सामना रद्द करण्याची वाट पाहतील.” पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या निर्णयाचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला आयसीसीकडून कठोर शिक्षा होऊ शकते.
आयसीसीने एक अधिकृत निवेदन जारी करून पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा इशारा दिला.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी बांगलादेशच्या बाजूने उभे राहण्याचा दावा केला आणि अलिकडेच एका माजी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ २ फेब्रुवारीपर्यंत टी-२० विश्वचषकाबाबत निर्णय घेतील. पाकिस्तान सरकारने आधीच १ फेब्रुवारी रोजी पोस्ट केले होते.
मोहसिन नक्वी यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव सांगितले, परंतु पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या निर्णयाबद्दल जास्त माहिती दिली नाही. म्हणूनच आयसीसी शांत बसणार नाही, कारण पाकिस्तान श्रीलंकेत सामने खेळणार आहे, जिथे संघ इतर सामने देखील खेळणार आहे. भारताविरुद्ध न खेळल्याबद्दल आयसीसी पाकिस्तानवर पाच प्रकारचे निर्बंध लादू शकते, ज्यात दंड, डब्ल्यूटीसी गुण कमी करणे, रँकिंग नाकारणे, पीएसएलमधून खेळाडूंना बंदी घालणे आणि द्विपक्षीय मालिकांमधून पूर्ण सदस्य देशांना काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.