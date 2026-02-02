Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

भजी खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच कांदा किंवा बटाटा भजी बनवली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कोळंबी भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:02 PM
थंडीच्या दिवसांमध्ये प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. कांदाभजी, बटाटा भजी किंवा वेगवेगळ्या भाज्यांपासून भजी बनवली जाते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे कुरकुरीत भजी. पण कायमच कांदाभजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही युनिक पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही कोळंबी भजी बनवू शकता. सर्वच मासेप्रेमींना कोळंबी खायला खूप जास्त आवडते. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त साहित्य लागत नाही. कोळंबी मासा चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. पण कोळंबी स्वच्छ करताना त्याच्या आतील काळ्या रंगाचा धागा काढून टाकावा, अन्यथा कोळंबीच्या सेवनामुळे पोटाला हानी पोहचू शकते. कोणत्याही माशांपासून पदार्थ बनवताना काहीवेळ माशांना मीठ आणि कोकम आगळ लावून ठेवावे. यामुळे माशांना येणारा कुबट वास कमी होतो आणि माशांची चव वाढते. चला तर जाणून घेऊया कोळंबी भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

संपूर्ण जगभरात कोरियन कॉफीचा नवा ट्रेंड! झटपट बनवा Korean Banana Coffee, कोल्ड कॉफी कायमचे जाल विसरून

साहित्य:

  • कोळंबी
  • कढीपत्ता
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • लिंबाचा रस
  • गरम मसाला
  • जिरं धणे पावडर
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • अंड
  • तांदळाचे पीठ
  • बेसन
गरमागरम चहासोबत खा कुरकुरीत सुरण चिप्स! लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरण खातील आवडीने, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • कोळंबी भजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लाल किंवा पांढरी कोळंबी स्वच्छ साफ करून घ्या. कोळंबी स्वच्छ करताना त्यातील काळा धागा काढून घ्या.
  • त्यानंतर कोळंबी पाण्याने तीन वेळा स्वच्छ धुवून घ्या. कोळंबीमधील स्वच्छ पाणी काढून टाका.
  • ताटात कोळंबी घेऊन त्यात बारीक करून घेतलेला कढीपत्ता, लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ, गरम मसाला आणि धणे जिरं पावडर घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात आवश्यकतेनुसार आलं लसूण पेस्ट, एक चमचा कोकम आगळ, अंड, तांदळाचे पीठ आणि बेसन घालून व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करा. कोळंबीची भजी बनवताना त्यात अजिबात पाणी घालू नये.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. कडकडीत तेल गरम झाल्यानंतर त्यात कोळंबी टाकून व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कुरकुरीत कोळंबी भजी.

Published On: Feb 02, 2026 | 02:02 PM

