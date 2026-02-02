मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

थंडीच्या दिवसांमध्ये प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. कांदाभजी, बटाटा भजी किंवा वेगवेगळ्या भाज्यांपासून भजी बनवली जाते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे कुरकुरीत भजी. पण कायमच कांदाभजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही युनिक पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही कोळंबी भजी बनवू शकता. सर्वच मासेप्रेमींना कोळंबी खायला खूप जास्त आवडते. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त साहित्य लागत नाही. कोळंबी मासा चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. पण कोळंबी स्वच्छ करताना त्याच्या आतील काळ्या रंगाचा धागा काढून टाकावा, अन्यथा कोळंबीच्या सेवनामुळे पोटाला हानी पोहचू शकते. कोणत्याही माशांपासून पदार्थ बनवताना काहीवेळ माशांना मीठ आणि कोकम आगळ लावून ठेवावे. यामुळे माशांना येणारा कुबट वास कमी होतो आणि माशांची चव वाढते. चला तर जाणून घेऊया कोळंबी भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
