IND vs PAK : एक सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेटचा होणार THE END! ICC 2027 च्या विश्वचषकातून करणार बाहेर

IND vs PAK Match Controversy : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आपल्या सरकारच्या आवाहनाला मान देत, आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला मोठा दंड ठोठावावा लागत आहे. वृत्तानुसार, जर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला तर आयसीसी मोठी कारवाई करू शकते. पीसीबीला कोट्यवधी रुपयांचा दंडही सहन करावा लागू शकतो.
भारत-पाकिस्तान सामन्यावर बहिष्कार टाकून, पीसीबीने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारली आहे. अहवालानुसार आयसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाविरुद्ध मोठी कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. पाकिस्तानच्या प्रसारकांना ₹३१५ कोटी (US$१.५ अब्ज) दंड होऊ शकतो. शिवाय, आयसीसी ₹२८५ कोटी (US$१.५ अब्ज) महसूल देखील रोखू शकते. शिवाय, भविष्यातील आयसीसी स्पर्धांमधून पाकिस्तानला वगळले जाऊ शकते. परिणामी, २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकातून पाकिस्तान क्रिकेट संघाला वगळले जाऊ शकते.
शिवाय, आयसीसी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये सहभागी होणाऱ्या परदेशी खेळाडूंना एनओसी देखील रोखेल, ज्यामुळे त्यांची लीग खराब होण्याची शक्यता आहे. पीसीबीने आपल्या सरकारच्या मागण्या मान्य करून स्वतःला कठीण परिस्थितीत सापडले आहे. प्रत्येक आयसीसी स्पर्धेत सर्वात मोठा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होतो. परिणामी, पाकिस्तानच्या बहिष्कारामुळे आयसीसीचेही नुकसान होईल. अंदाजानुसार प्रसारकांना किमान ₹२०० ते ₹२५० कोटी (अंदाजे ₹२०० दशलक्ष ते ₹२५० दशलक्ष) नुकसान होईल. या सामन्यातील १० सेकंदांचा जाहिरात स्लॉट सुमारे ₹४० कोटी (अंदाजे ₹४०० दशलक्ष) मध्ये विकला जातो.
THE ICC CLARIFIES TO THE PCB THAT SELECTIVE PARTICIPATION IN THE T20 WORLD CUP IS NOT POSSIBLE. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 1, 2026
शिवाय, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डालाही मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. ते १५ फेब्रुवारी रोजी सामना आयोजित करत होते. आता, त्यांना तिकिटे देखील परत करावी लागतील. पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर आयसीसीनेही प्रतिक्रिया दिली. आयसीसीने पीसीबीकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मागितली. दरम्यान, त्यांनी पाकिस्तानी संघाला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले, कारण त्याचा त्यांच्या क्रिकेटवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो. आयसीसीने हे देखील मान्य केले की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या निर्णयाचा जगभरातील क्रिकेटवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यांना एकमत होणे आवश्यक आहे.
🚨 A STRONG STATEMENT BY ICC FOR PCB ON BOYCOTTING INDIA vs PAKISTAN MATCH 🚨 pic.twitter.com/Jxps86HetF — Johns. (@CricCrazyJohns) February 1, 2026