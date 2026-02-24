Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PAK vs ENG: पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक, प्रथम फलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय, पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

PAK vs ENG सामना श्रीलंकेतील पल्लेकेले येथे खेळला जात आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. दरम्यान पाकिस्तानने टाॅस जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 06:49 PM
पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक (Photo Credit- X)

  • पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक
  • प्रथम फलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय
  • पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
England Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Players: आज २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तान आणि इंग्लंड (PAK vs ENG) यांच्यातील महत्त्वाचा सामना आहे. दोन्ही संघांनी लीग टप्प्यात आपापल्या सामन्यात विजय मिळवून सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. आजचा सामना येथून कोणता संघ पुढे जाईल हे ठरवेल. हा सामना श्रीलंकेतील पल्लेकेले येथे खेळला जात आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. दरम्यान पाकिस्तानने टाॅस जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तानकडे एक तर इंग्लंडकडे दोन गुण

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये आज पाकिस्तान आणि इंग्लंड भिडतील. श्रीलंकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकल्यानंतर इंग्लंडचे दोन गुण आहेत आणि ते त्यांच्या गट क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. दरम्यान, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला, ज्यामुळे त्यांना फक्त एक गुण मिळाला. जर पाकिस्तान आज हरला तर त्यांना सेमीफायनलमध्ये पोहोचणे खूप कठीण होईल.

T20 World Cup 2026: ‘मी आनंदी आहे, हा धक्का आवश्यक होता’, टीम इंडियाच्या पराभवानंतर Ravi Shastri चे अजब विधान

इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान टी-२० आंतरराष्ट्रीय विक्रम

खेळलेले एकूण सामने: ३१

इंग्लंड विजय: २१

पाकिस्तान विजय: ९

निकाल लागला नाही: १

दोन्ही संघांची गेल्या ५ सामन्यांमधील कामगिरी

पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेव्हन): साहिबजादा फरहान, सैम अय्युब, सलमान आघा (कर्णधार), बाबर आझम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक

PAK vs ENG : पाकिस्तान विरूद्ध इंग्लंड सामन्यावर पावसाचं सावट! कसे असेल पल्लेकेलेचे हवामान? वाचा सविस्तर

Web Title: Pak vs eng pakistan wins the toss decides to bat first

Published On: Feb 24, 2026 | 06:43 PM

