PAK vs ENG: पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक, प्रथम फलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय, पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Pakistan choose at bat in Pallekele #PAKvENG LIVE: https://t.co/2mLS1T71kz pic.twitter.com/zgqHWj0tkw — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 24, 2026
टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये आज पाकिस्तान आणि इंग्लंड भिडतील. श्रीलंकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकल्यानंतर इंग्लंडचे दोन गुण आहेत आणि ते त्यांच्या गट क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. दरम्यान, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला, ज्यामुळे त्यांना फक्त एक गुण मिळाला. जर पाकिस्तान आज हरला तर त्यांना सेमीफायनलमध्ये पोहोचणे खूप कठीण होईल.
T20 World Cup 2026: ‘मी आनंदी आहे, हा धक्का आवश्यक होता’, टीम इंडियाच्या पराभवानंतर Ravi Shastri चे अजब विधान
खेळलेले एकूण सामने: ३१
इंग्लंड विजय: २१
पाकिस्तान विजय: ९
निकाल लागला नाही: १
दोन्ही संघांची गेल्या ५ सामन्यांमधील कामगिरी
इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद
पाकिस्तान (प्लेइंग इलेव्हन): साहिबजादा फरहान, सैम अय्युब, सलमान आघा (कर्णधार), बाबर आझम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक
PAK vs ENG : पाकिस्तान विरूद्ध इंग्लंड सामन्यावर पावसाचं सावट! कसे असेल पल्लेकेलेचे हवामान? वाचा सविस्तर