IND Vs SL: श्रीलंकेविरुद्ध 2 T20 सामन्यांचा प्रस्ताव BCCI ने फेटाळला, SLC चेअरमनने दिली माहिती

भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये २७ आणि २९ डिसेंबर रोजी होणार होते आणि त्यातून मिळणारी रक्कम बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी वापरली जाणार होती. तथापि, बीसीसीआयने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. 

Updated On: Jan 03, 2026 | 11:31 AM
श्रीलंका क्रिकेटने (एसएलसी) अलीकडेच चक्रीवादळ दिटवामुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानी आणि जीवितहानीनंतर मदतकार्यासाठी निधी देण्यासाठी भारतीय संघाविरुद्ध दोन विशेष चॅरिटी टी-२० सामने आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे सामने २७ आणि २९ डिसेंबर रोजी होणार होते आणि त्यातून मिळणारी रक्कम बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी वापरली जाणार होती. तथापि, बीसीसीआयने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. 

श्रीलंका क्रिकेटचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांच्या मते, दोन्ही बोर्ड व्यावसायिक बाबींमध्ये वेळेवर समन्वय साधण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळे चॅरिटी सामने रद्द करावे लागले. चॅरिटी सामन्यांबाबत करार झाला नसला तरी, भारतीय क्रिकेट संघाच्या श्रीलंकेच्या नियोजित दौऱ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. टीम इंडिया ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेचा दौरा करेल, जिथे ते दोन कसोटी आणि दोन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतील. शम्मी सिल्वा यांनी पुष्टी केली आहे की ही द्विपक्षीय मालिका वेळापत्रकानुसारच होईल. या दौऱ्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना दोन्ही देशांमधील रोमांचक सामना पाहायला मिळेल.

Save Indian football : सुनील छेत्रीसह या तीन खेळाडूंनी केली भारतीय फुटबॉल वाचवण्यासाठी मागणी! घेतली FIFA ची मदत

श्रीलंका बोर्ड आता चक्रीवादळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी इतर पर्यायांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. पुढील आठवड्यात दंबुलामध्ये होणाऱ्या पाकिस्तान विरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील सर्व उत्पन्न मदत निधीत दान केले जाईल. शिवाय, कोलंबोमधील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) मैदानाचे भविष्यासाठी अपग्रेड केले जात आहे, ज्यामध्ये भारत आणि इटलीमधून आयात केलेल्या उपकरणांचा वापर करून नवीन फ्लडलाइट्स बसवले जात आहेत. बोर्डाची स्टेडियमची क्षमता वाढवण्याची आणि भविष्यात तेथे डे-नाईट टेस्टचे आयोजन करण्याची योजना आहे.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचे काही सामने श्रीलंकेतही खेळवले जातील, ज्यासाठी स्टेडियम सुधारण्याची तयारी सुरू आहे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) देखील विश्वचषकाच्या तयारीत पूर्णपणे सक्रिय आहे. कोलंबोमधील ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) मैदानाचे नूतनीकरण केले जात आहे. श्रीलंका ७ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांच्यातील विश्वचषकाचा पहिला सामना या मैदानावर खेळवणार आहे. याशिवाय, या मैदानावर आणखी चार सामने खेळवले जातील.

Published On: Jan 03, 2026 | 11:31 AM

