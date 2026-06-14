INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा

महिला टी-20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने विजयी सलामी देत आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाने सर्व विभागांत उत्कृष्ट कामगिरी करत 64 धावांनी शानदार विजय मिळवला. या विजयासह भारताने स्पर्धेतील पहिले दोन गुण आपल्या खात्यात जमा केले.
एजबेस्टन स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी प्रथम फलंदाजी करत पाकिस्तानसमोर 171 धावांचे आव्हान उभे केले. यावेळी दबावाच्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी संयमी आणि आक्रमक खेळी करून मोठी धावसंख्या उभारली. मधल्या फळीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण भागीदाऱ्यांमुळे भारताला मजबूत स्थिती मिळाली.
भारताकडून स्मृती मंधानाने आक्रमक खेळ करत 44 चेंडूत 28 धावा केल्या. यात तिने 9 चौकार आणि 2 षटकार लगावले. तिला कप्तान हरमनप्रीत कौर आणि रिचा घोष यांनी चांगली साथ दिली. शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स आणि भारती फुलमाळी स्वस्तात बाद झाल्या.
172 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच अचूक मारा करत पाकिस्तानी फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळू दिले नाही. नियमित अंतराने विकेट्स मिळवत भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवले. पाकिस्तानचा डाव 20 षटकेही पूर्ण होण्यापूर्वीच कोसळला. संपूर्ण संघ 17 षटकांत 106 धावांवर गारद झाला. भारतीय गोलंदाजांच्या शिस्तबद्ध आणि आक्रमक गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. दीप्ती शर्माने 4 षटकांत 10 धावा देत 5 विकेट्स घेतल्या. तर, श्रीचरणीने चार षटकांत 21 धाव देत 3 विकेट्स मिळवल्या. शेफाली वर्माला 1 विकेट मिळवण्यात यश आले.
या विजयाला ऐतिहासिक महत्त्व असून महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा हा सातवा विजय ठरला. तसेच एजबेस्टन मैदानावर पाकिस्तानविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताने मिळवलेला हा चौथा विजय आहे.
स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात मिळालेल्या या मोठ्या विजयामुळे भारतीय संघाचा आत्मविश्वास निश्चितच उंचावला आहे. फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही विभागांत प्रभावी कामगिरी करत टीम इंडियाने प्रतिस्पर्ध्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, यंदाच्या विश्वचषकात भारत जेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार असू शकतो.