गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी

गोड पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. शिरा, शेवयांची खीर, मिठाई, गुलाबजाम, बासुंदी इत्यादी ठराविक गोड पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि झटपट तयार होणारा पदार्थ खायची सगळ्यांचं इच्छा होते. दूध आणि सुक्या मेव्याचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर असतात. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ब्रेड रसमलाई बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रसमलाईचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. कायमच विकतची रसमलाई आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. यामुळे शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही. बऱ्याचदा बाजारात विकत मिळणाऱ्या दुधात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली जाते. भेसळ युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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