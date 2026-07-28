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गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 28, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही ब्रेड रसमलाई बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी

गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

गोड पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. शिरा, शेवयांची खीर, मिठाई, गुलाबजाम, बासुंदी इत्यादी ठराविक गोड पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि झटपट तयार होणारा पदार्थ खायची सगळ्यांचं इच्छा होते. दूध आणि सुक्या मेव्याचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर असतात. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ब्रेड रसमलाई बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रसमलाईचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. कायमच विकतची रसमलाई आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. यामुळे शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही. बऱ्याचदा बाजारात विकत मिळणाऱ्या दुधात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली जाते. भेसळ युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • ब्रेड
  • दूध
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • केशर
  • साखर
  • दुधाची पावडर
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कृती:

  • ब्रेड रसमलाई बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला उकळी आल्यानंतर गॅस मंद आचेवर ठेवून सतत चमच्याने मिक्स करत राहा.
  • टोपातील दूध गरम होऊन अर्धा झाल्यानंतर त्यात साखर, वेलची पावडर आणि दुधात भिजवलेले केशर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • दूध घट्टसर होईपर्यंत चमच्याने मिश्रण सतत मिक्स करत राहावे. तयार केलेला मिश्रणात सुका मेवा आणि दोन चमचे दूध पावडर घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेली मलाई फ्रिजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा. ब्रेड घेऊन मध्यभागी सुरीच्या मदतीने किंवा कोणत्याही झाकणाच्या मदतीने गोलाकार तुकडा करून घ्या.
  • ब्रेड तुम्ही तुपात सुद्धा भाजू शकता किंवा नुसताच सुद्धा वापरू शकता.
  • छोट्या वाटीमध्ये ब्रेडचा तुकडा घेऊन त्यावर तयार केलेली मलाई घाला आणि सुका मेवा घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली ब्रेड रसमलाई. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make bread rasmalai at home simple sweet food recipe

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Published On: Jul 28, 2026 | 08:00 AM

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