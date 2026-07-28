मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ujani Dam : उजनी धरण 100 टक्के भरले; भिमा नदीत 31600 क्यूसेकने विसर्ग

Updated On: Jul 28, 2026 | 07:36 AM IST
जाहिरात
सारांश

उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने आनंदाचे वातावरण असले, तरी वाढता विसर्ग लक्षात घेता नदीकाठच्या सर्व नागरिकांनी अत्यंत दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे.

उजनी धरण 100 % भरले

उजनी धरण 100 % भरले (File Photo : Dam)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कुर्डुवाडी / हर्षल बागल : सोलापूर जिल्ह्याची भाग्यविधात्री मानले जाणारे उजनी धरण काही वेळापूर्वीच 100 टक्के भरले आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे पाण्याची आवक कायम असून, धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी भीमा नदीत विसर्ग सुरू आहे.

सध्या उजनी धरणाच्या सांडव्यावरून 30000 क्यूसेक आणि जलविद्युत केंद्रातून 1600 क्यूसेक असा एकूण 31600 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग भीमा नदीपात्रात करण्यात येत आहे. दरम्यान, दौंड येथून तब्बल 65000 क्यूसेक वेगाने पाण्याची आवक धरणात सुरू असल्याने पुढील काही तासांत विसर्गात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

रात्री साडेदहा वाजता 40 हजार क्यूसेक विसर्ग

उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता सु. उ. डुंबरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री 10:30 वाजल्यापासून धरणाच्या सांडव्यावरील विसर्ग वाढवून 40,000 क्यूसेक करण्यात येणार आहे. पाण्याच्या आवकेनुसार, या विसर्गात आणखी वाढ किंवा आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतो.

नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन

पूरस्थिती लक्षात घेता भीमा नदीकाठच्या नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये, जनावरे, शेती साहित्य व इतर वस्तू तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात. तसेच सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन धरण प्रशासनाने केले आहे.

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट

अत्यंत दक्षता बाळगणे आवश्यक

उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने आनंदाचे वातावरण असले, तरी वाढता विसर्ग लक्षात घेता नदीकाठच्या सर्व नागरिकांनी अत्यंत दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे.

पुणे शहर आणि परिसरात मुसळधार पाऊस

दुसरीकडे, दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर सोमवारी (ता. २७) दुपारच्या सुमारास पुणे शहर आणि परिसरात मुसळधार पावसाने दमदार पुनरागमन केले. अवघ्या दोन-तीन तासांच्या जोरदार सरींमुळे शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचले, तर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. काही सखल भागांत पाणी साचल्याने आणि काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जनजीवन काही काळ विस्कळीत झाले.

Nashik News : त्र्यंबकरोडचे दळणवळण की नरकयातना? आयटीआय सिग्नलवर किलोमीटरभर रांगा, तासनतास कोंडी अन् वाहतुकीचा बोजवारा

Web Title: Ujani dam filled to 100 capacity discharge into bhima river at 31600 cusecs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 07:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट
1

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट

Ujani Dam Update: भीमा खोऱ्यातून ५५ हजार क्युसेकचा विसर्ग! उजनीचा उपयुक्त साठा ८६ टक्क्यांवर; पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ
2

Ujani Dam Update: भीमा खोऱ्यातून ५५ हजार क्युसेकचा विसर्ग! उजनीचा उपयुक्त साठा ८६ टक्क्यांवर; पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…
3

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

डिंभे धरण 82 टक्के भरले; घोडनदीपात्रात कोणत्याही क्षणी विसर्गाची शक्यता
4

डिंभे धरण 82 टक्के भरले; घोडनदीपात्रात कोणत्याही क्षणी विसर्गाची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलानेच आखली वडिलांच्या मृत्यूची योजना? Ram Kapoorच्या धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; आई-बहिण आजही नाराज

मुलानेच आखली वडिलांच्या मृत्यूची योजना? Ram Kapoorच्या धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; आई-बहिण आजही नाराज

Jul 28, 2026 | 08:42 AM
Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! या महत्त्वाच्या शेअर्सवर ठेवा लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! या महत्त्वाच्या शेअर्सवर ठेवा लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 28, 2026 | 08:42 AM
शेतकऱ्यांना दिलासा ! शेतीला आता आठ तास होणार वीज पुरवठा; जयकुमार गोरे यांची घोषणा

शेतकऱ्यांना दिलासा ! शेतीला आता आठ तास होणार वीज पुरवठा; जयकुमार गोरे यांची घोषणा

Jul 28, 2026 | 08:36 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: भारतात लवकरच येणान १० अन् २० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा 

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: भारतात लवकरच येणान १० अन् २० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा 

Jul 28, 2026 | 08:21 AM
भुवयांचे केस गळून पातळ झाले आहेत? मग नॅचरली आयब्रो आणि काळे करण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

भुवयांचे केस गळून पातळ झाले आहेत? मग नॅचरली आयब्रो आणि काळे करण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

Jul 28, 2026 | 08:07 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचा भाव स्थिर! नागपूर, नाशिक, सुरतसह प्रमुख शहरांतील किंमती जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचा भाव स्थिर! नागपूर, नाशिक, सुरतसह प्रमुख शहरांतील किंमती जाणून घ्या

Jul 28, 2026 | 08:02 AM
गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी

गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 28, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा