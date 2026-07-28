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Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचा भाव स्थिर! नागपूर, नाशिक, सुरतसह प्रमुख शहरांतील किंमती जाणून घ्या

Updated On: Jul 28, 2026 | 08:02 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने खरेदीचा विचार करत असाल, तर आजचा दिवस तुमच्या खिशावर थोडा अधिक भार टाकू शकतो. 28 जुलै रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून, 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत, तर चांदीचा भाव स्थिर राहिला आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचा भाव स्थिर! नागपूर, नाशिक, सुरतसह प्रमुख शहरांतील किंमती जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचा भाव स्थिर! नागपूर, नाशिक, सुरतसह प्रमुख शहरांतील किंमती जाणून घ्या

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विस्तार
  • 28 जुलै रोजी 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात कालच्या तुलनेत वाढ झाली आहे.
  • 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,587 प्रति ग्रॅम, तर 22 कॅरेटचा दर ₹13,371 प्रति ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • चांदीचा भाव मात्र कालप्रमाणेच स्थिर असून प्रति किलो ₹2,39,900 वर कायम आहे.
Gold Rate Todayभारतात 28 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,587 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,371 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,940 रुपये आहे. भारतात 28 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,400 रुपये आहे. भारतात 28 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.

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भारतात 27 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,492 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,284 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,869 रुपये होता. भारतात 27 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये होता. भारतात 27 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,400 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,860 रुपये आहे. जयपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये आहे.

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हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,400 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,450 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,430 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
पुणे ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
केरळ ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
कोलकाता ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
नागपूर ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
हैद्राबाद ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
बंगळुरु ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,09,400
दिल्ली ₹1,33,860 ₹1,46,050 ₹1,09,550
चंदीगड ₹1,33,860 ₹1,46,050 ₹1,09,550
जयपूर ₹1,33,860 ₹1,46,050 ₹1,09,550
लखनौ ₹1,33,860 ₹1,46,050 ₹1,09,550
चेन्नई ₹1,33,710 ₹1,45,870 ₹1,11,860
सुरत ₹1,33,760 ₹1,45,950 ₹1,09,450
नाशिक ₹1,33,740 ₹1,45,900 ₹1,09,430

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate today 28 july 2026 gold prices rise across india silver price remains stable

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Published On: Jul 28, 2026 | 08:02 AM

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