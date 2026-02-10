IND vs PAK : ICC ला मिळाला जॅकपॉट, PCB कंगाल होण्यापासून थोडक्यात बचावला! करावी लागली असती 1500 कोटींची भरपाई

T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मोठी टक्कर होणार आहे. सुरुवातीला पाकिस्तान सरकारने सहभागी होण्यास नकार दिला होता, परंतु आयसीसीच्या बैठकीनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. जर पाकिस्तानी संघ खेळला नसता तर आयसीसीने त्यांना कोट्यवधी रुपये आकारले असते. सामना खेळण्यास सहमती देऊन पीसीबीने १५ अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान वाचवले आहे. हा निर्णय केवळ पीसीबीसाठीच नाही तर आयसीसीसाठीही फायदेशीर आहे.
आयसीसीसोबत झालेल्या बैठकीनंतर, पाकिस्तान संघ आता भारताविरुद्ध खेळेल अशी घोषणा करण्यात आली. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, यामुळे आयसीसीला १७४ दशलक्ष डॉलर्स (₹१,५७५ कोटी) नुकसान होण्यापासून वाचवण्यात आले आहे. जर १५ फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना झाला नसता, तर आयसीसीला ब्रॉडकास्टर्स, तिकिटे आणि प्रायोजकत्वातून लाखोंचे नुकसान सहन करावे लागले असते.
काही काळापूर्वी, बातमी आली होती की जर पाकिस्तानने सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पीसीबीकडून नुकसान भरपाई देईल. जर सामना झाला नसता तर पीसीबीला आयसीसीला १५.७५ कोटी रुपये परत करावे लागले असते. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची आधीच बिकट परिस्थिती लक्षात घेता, इतकी मोठी रक्कम परत करणे अशक्य झाले असते.
आयसीसीने लाहोरमध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासोबत बैठक घेतली. आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा यांनी मोहसिन नक्वी यांच्याशी चर्चा केली. अंतिम निकाल असा आला की पाकिस्तान आता भारताविरुद्ध सामना खेळेल. दरम्यान, येत्या काही वर्षांत बांगलादेशला आयसीसी स्पर्धेचे आयोजन करण्याची संधी देखील मिळेल.
🚨 REPORTS 🚨 Pakistan’s U-turn has resulted in savings of USD 174 million, with no financial loss to any stakeholder, including broadcasters, gate revenue, and other sponsorships. 🏆 (Source: Express Sports)#Cricket #T20WC #INDvPAK pic.twitter.com/A1Z6K1jbYA — Sportskeeda (@Sportskeeda) February 10, 2026
आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये १५ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येतील. हा सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होणार आहे. थेट प्रक्षेपण संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. चाहते या ऐतिहासिक सामन्यासाठी उत्सुक आहेत. दोन्ही संघांनी त्यांचे सुरुवातीचे सामने आधीच जिंकले आहेत. एक कठीण सामना अपेक्षित आहे. या सामन्याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.