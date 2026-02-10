Uttar Pradesh Crime: धक्कादायक! एकाच कुटुंबातील पाच मृतदेह सापडले; घरात लिहिलेली चिठ्ठी, बाजूला दुधाचे ग्लास…

Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार
कशी उघडकीस आली घटना
खप्परपूर येथील रहिवासी ३५ वर्षीय मनीष हा शेतकरी होता. सकाळी घरातून कोणीही बाहेर न आल्याने लोकांना संशय आला. त्यांना घरात मनीष, त्याची पत्नी, ३२ वर्षीय सीमा, पाच वर्षीय मुलगी हनी, चार वर्षीय प्रियांशी आणि दोन वर्षांचा मुलगा पंकज यांचे मृतदेह पडलेले आढळले. कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिली. स्थानिक पोलिसांसह वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीमलाही पाचारण करण्यात आले आहे. पोलीस कुटुंबातील सदस्य आणि ग्रामस्थांकडून माहिती घेत आहेत. मात्र त्यांनी हत्या का केली हे पोस्टमार्टम रिपोर्टसनंतर कारण समजले.
चिठ्ठी मिळाली
पोलिसांच्या माहितीनुसार, स्वयंपाकघरातील भिंतीवर एक चिठ्ठी लिहिलेली होती. यामध्ये “आम्ही आत्महत्या करत आहोत.” ही घटना रात्री उशिरा घडली असून सकाळी सर्वजण जागे झाल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना आणि आजूबाजूच्या लोकांना समजले.
काही दिवसांपूर्वी वडिलांचे निधन
मनीषचे इतर दोन भाऊ शेजारी राहतात. काही दिवसांपूर्वीच त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. पाच मृतदेह पाहून लोकांमध्ये गोंधळ उडाला. पोलिसांना मृतदेह ताब्यात घेतले असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
