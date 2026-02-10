Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 :  ‘माझे काम झाले सोपे…’., कोच गौतम गंभीरने कर्णधार सूर्यावर उधळली स्तुतीसुमने 

भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरकडून सूर्यकुमार यादवचे कौतुक करण्यात आले आहे. गंभीरने म्हटले आहे की, तो टी-२० स्वरूपात कर्णधार म्हणून सर्व निकष पूर्ण करतो आणि यामुळे त्याचे दबावाने भरलेले काम थोडे सोपे होते.

Updated On: Feb 10, 2026 | 01:39 PM
T20 World Cup 2026: 'My job has become easy...', Coach Gautam Gambhir heaps praise on captain Surya

गंभीरकडून सूर्याचे कौतुक(फोटो-सोशल मीडिया)

Coach Gautam Gambhir praises Suryakumar Yadav : ७ फेब्रुवारीपासून  टी-२० विश्वचषकाचा थरार सुरू झाला आहे. भारत आणि श्रीलंका हे दोन देश या स्पर्धेचे संयुक्त आयोजन करत आहेत. या स्पर्धेत भरतीत संघाने अमेरिकेविरुद्ध सामना जिंकून स्पर्धेत विजयी सुरुवात केली आहे. अशातच भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे भरभरून कौतुक केले आहे.

काय म्हणाला गौतम गंभीर?

भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सूर्यकुमार यादवच्या संयोजित नेतृत्व कौशल्याचे कौतुक केले आणि म्हटले की, तो टी-२० स्वरूपात कर्णधार म्हणून सर्व निकष पूर्ण करतो आणि यामुळे त्याचे दबावाने भरलेले काम थोडे सोपे होते. स्टार स्पोर्ट्सने शेअर केलेल्या एका छोट्या व्हिडिओमध्ये गंभीर म्हणाला की, सध्या सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषकात सूर्यकुमारसारखा आक्रमक फलंदाज कर्णधार म्हणून मिळाल्याने भारत भाग्यवान आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

व्हिडिओमध्ये गौतम गंभीरने हे विधान नेमके कोणत्या तारखेला केले हे उघड केलेले नाही. गंभीर म्हणाला, सूर्यकुमारने या स्वरूपात माझे काम खूप सोपे केले आहे. तो लोकांसाठी एक उत्तम कर्णधार आहे, केवळ तो मैदानावर काय करतो, किंवा तो फलंदाज म्हणून कसा आहे, किंवा या स्वरूपात त्याचे शॉट्स कसे आहेत यामुळे नाही. प्रशिक्षक म्हणून, कधीकधी तुमच्या मनात अनेक गोष्टी येतात, परंतु जेव्हा तुम्हाला माहित असते की सूर्यकुमार शांत वातावरण राखेल, जसे की कोणताही प्रशिक्षक स्वप्न पाहतो, तेव्हा गोष्टी सोप्या होतात. सूर्यकुमारच्या शानदार फलंदाजीमुळे शनिवारी भारताने विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेचा पराभव केला. भारतीय कर्णधाराने एका टोकापासून विकेट पडताना ४९ चेंडूत नाबाद ८४ धावा करत डावाची सूत्रे हाती घेतली. भारतीय संघ आता गुरुवारी नामिबियाविरुद्ध खेळेल.

हेही वाचा : IND vs PAK : ICC ला मिळाला जॅकपॉट, PCB कंगाल होण्यापासून थोडक्यात बचावला! करावी लागली असती 1500 कोटींची भरपाई

माझ्यासाठी सूर्या वेगळा खेळाडू

गंभीर म्हणाला, माझ्यासाठी, सूर्यकुमार हा खेळाडू वेगळा ठेवता येतो, परंतु कर्णधार म्हणून त्याने प्रत्येक निकष पूर्ण करून माझे आयुष्य खूप सोपे केले आहे. तो खरोखरच एक हुशार लीडर आहे. देशाचे नेतृत्व त्याच्यासारख्या खेळाडूने केले आहे हे खूप छान आहे, कारण त्याचे हृदय योग्य ठिकाणी असते आणि तो दबावाखाली योग्य निर्णय घेतो. सूर्यकुमार यादव दोन वर्षांपूर्वी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टी-२० विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होता. रोहितने या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्याला संघाची सूत्रे देण्यात आली.

Published On: Feb 10, 2026 | 01:39 PM

