15 वर्षाची तपश्चर्या फळाला! 33 वर्षाच्या खेळाडूने IPL विकेट घेतल्यानंतर मैदानातच झळकवला ‘जय श्रीराम’चा कागद

MI Vs LSG Live: मुंबई पलटणने मारली बाजी; लखनौवर 6 विकेट्सने विजय, पॉईंट्स टेबलमध्ये थेट…
हृदयस्पर्शी जल्लोष
#RaghuSharma makes a statement with that wicket 🔥 Years of hard work and belief are finally paying off. 💙🙌🏻#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #MIvLSG | LIVE NOW 👉https://t.co/hc4PVkY1Pc pic.twitter.com/QFbQB1OeRg — Star Sports (@StarSportsIndia) May 4, 2026
विकेट घेतल्यानंतर, रघु शर्माने एका अनोख्या पद्धतीने आनंद साजरा केला. त्याने आपल्या खिशातून एक चिठ्ठी काढली आणि ती कॅमेऱ्याला दाखवली. त्या चिठ्ठीवर लिहिले होते, “१५ वेदनादायक वर्षे. गुरुदेवांच्या कृपेने, आज हे सर्व संपले. ही संधी दिल्याबद्दल मुंबई इंडियन्सचे (ब्लू अँड गोल्ड) आभार. मी नेहमीच कृतज्ञ राहीन. जय श्री राम.” या एका चिठ्ठीने त्याचा संपूर्ण संघर्ष व्यक्त केला. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर, आयपीएलमध्ये संधी मिळणे आणि पहिली विकेट घेणे हा त्याच्यासाठी एक खूप खास क्षण ठरला.
संघर्षापासून यशापर्यंतचा प्रवास
यापूर्वी, चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात रघुला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले होते, पण त्याला एकही विकेट घेता आली नाही. आता, आपल्या दुसऱ्याच सामन्यात त्याने विकेट घेऊन एक उल्लेखनीय प्रभाव पाडला आहे. रघु शर्माने ४ षटकांत ३६ धावा देऊन १ विकेट घेतली. त्याने आपल्या फिरकी गोलंदाजीने लखनौच्या फलंदाजांना चांगलेच अडचणीत आणले. त्याने मधल्या षटकांमध्ये धावगती नियंत्रणात ठेवली आणि फलंदाजांना धोका पत्करण्यास भाग पाडले.
रघुची कारकीर्द
जालंधरमध्ये जन्मलेल्या रघु शर्माचा क्रिकेट प्रवास सोपा नव्हता. २०१७ मध्ये पदार्पण केल्यापासून, त्याने प्रथम-श्रेणी, लिस्ट ए आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये मिळून केवळ ३० सामने खेळले आहेत. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये, विशेषतः रणजी ट्रॉफीमध्ये, १२ सामन्यांत ५७ विकेट्स घेऊन उत्कृष्ट कामगिरी केली. २०२५ मध्ये, मुंबई इंडियन्सने त्याला मोसमाच्या मध्यात बदली खेळाडू म्हणून करारबद्ध केले. यापूर्वी त्याने संघासोबत नेट बॉलर म्हणून काम केले होते. अथक परिश्रम आणि चिकाटीमुळे अखेरीस त्याला आयपीएलमध्ये स्थान मिळाले.