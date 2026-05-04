IPL 2026: मैदान गाजवायला ‘तो’ सज्ज! Rohit Sharma चे कमबॅक, एलएसजीविरुद्ध खेळणार

Updated On: May 04, 2026 | 09:58 PM
रोहित शर्माचे कमबॅक (फोटो- ians)

एलएसजीविरुद्ध रोहित शर्मा खेळणार 
मुंबई वानखेडे स्टेडियमवर करणार कमबॅक 
सूर्यकुमार यादव करतोय एमआयचे नेतृत्व

Rohit Sharma On Mumbai Indians: सध्या आयपीएलचा 47 वा सामना सुरू आहे. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध एलएसजीमध्ये सामना सुरू आहे. दरम्यान या सामन्यात मुंबई इंडियन्सची ताकद वाढणार आहे. मुंबई इंडियन्सच्या (IPL 2026) चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही सामन्यांपासून दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर असलेला ‘मुंबईचा राजा’ अर्थात रोहित शर्मा आज लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात मैदानात उतरणार आहे.

आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात रोहितला दुखापत

एप्रिल महिन्यात आयपीएलमध्ये आरसीबी विरुद्ध मुंबई इंडियन्समध्ये सामना झाला. या सामन्यात रोहित शर्माच्या हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली होती. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून वैद्यकीय पथकाने त्याला काही सामन्यांसाठी विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. रोहितच्या अनुपस्थितीत मुंबईच्या फलंदाजीची लय काहीशी बिघडलेली पाहायला मिळाली. रोहितची उणीव मुंबईला जाणवत होती. अखेर फिट झाल्यानंतर रोहित शर्मा आज एलएसजीविरुद्ध खेळणार आहे.

MI Vs LSG Live: मिशेल अन् पूरनने काढली हवा; लखनौने पलटणला दिले 229 रन्सचे टार्गेट

आजचा सामना मुंबईच्या घरच्या मैदानावर म्हणजेच वानखेडे स्टेडियमवर होत आहे. रोहित शर्मा आणि वानखेडेचं एक अतूट नातं आहे. दुखापतीमधून बरे झाल्यावर रोहित शर्मा आज एलएसजीविरुद्ध खेळणार आहे. सोशल मिडियावर ‘आला रे आला, हिटमॅन आला’ असे हॅशटॅग ट्रेंड होत असल्याचे पाहायला मिळाले.

एलएसजीची फलंदाजी 
मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यावर लखनौच्या संघाकडून मिशेल मार्श आणि जॉश इंग्लिस सलामीला खेळण्यासाठी मैदानात उतरले. दरम्यान जॉश इंग्लिस केवळ 13 रन्स करून आउट झाला. निकोलस पूरनने लखनौला चांगली सुरुवात करून दिली. त्याने 63 रन्सची खेळी केली. मिशेल मार्शने 44 रन्सची महत्वाची खेळी केली. कर्णधार ऋषभ पंत आजच्या सामन्यात देखील चांगली खेळी करू शकला नाही. 15 रन्स करून आउट झाला. तर अक्षत रघुवंशी 11 रन्स करून आउट झाला.

मुंबई इंडियन्सची गोलंदाजी

मुंबई इंडियन्सकडून जसप्रीत बुमराह आणि दीपक चाहरने सुरुवात केली. मात्र वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळणाऱ्या पीचवर ए.एम. गझनफरने मुंबई इंडियन्सला पहिली विकेट मिळवून दिली.  त्याने जॉश इंग्लिसला आउट केले. कॉर्बिन बॉशने अर्धशतकी खेळी करून सेट झालेल्या निकोलस पूरनला आउट केले. विल जॅक्स या पार्ट टाइम स्पिनरने कर्णधार पंतची विकेट घेतली. तर कॉर्बिन बॉश मिशेल मार्शला आउट केले. रघू शर्माने अक्षत रघुवंशीला आउट केले.

मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रायन रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार.

एलएसजीची टीम: जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, रवी बिश्नोई, मयंक यादव / मोहसीन खान, शाहबाज अहमद / अर्शीन कुलकर्णी.

 

Published On: May 04, 2026 | 08:39 PM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

