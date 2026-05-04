तो आला आणि त्यानं बडवलं! मुंबईच्या ‘राजा’चं जोरदार कमबॅक; Rohit Sharma चे शानदार अर्धशतक

मुंबई इंडियन्सकडून रियान रिकल्टनने आणि रोहित शर्माने चांगली सुरुवात केली. पॉवर प्लेमध्ये मुंबई इंडियन्सने धमाकेदार सुरुवात केली. रोहित शर्मा आणि रियान रिकल्टनने शतकी भागीदारी केली.

Updated On: May 04, 2026 | 10:38 PM
Rohit Sharma Half Century (फोटो- ट्विटर )

मुंबई इंडियन्सची पॉवर प्लेमध्ये दणक्यात सुरुवात 
रियान रिकल्टन अन् रोहित शर्माची शतकी भागीदारी 
मुंबई इंडियन्सचा विजयाच्या दिशेने प्रवास

MI Vs LSG IPL 2026 Live Updates: सध्या वानखेडे क्रिकेट स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात सामना सुरू आहे. एलएसजीने प्रथम फलंदाजी करून मुंबई इंडियन्सला 229 रन्सचे टार्गेट दिले होते. मुंबई इंडियन्सकडून या धावांचा पाठलाग अत्यंत आक्रमक आणि सावधपणे सुरू आहे. रोहित शर्मा आणि रियान रिकल्टनने चांगली सुरुवात केली.

रोहित शर्मा दुखापतीमुळे गेले काही सामने खेळू शकला नव्हता. आज अखेर होम ग्राऊंडवर रोहित शर्माने कमबॅक केले. अखेर येताच रोहित शर्माने शानदार अर्धशतकी खेळी केली.

मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रायन रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या कर्णधार), ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार.

एलएसजीची टीम: जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, रवी बिश्नोई, मयंक यादव / मोहसीन खान, शाहबाज अहमद / अर्शीन कुलकर्णी.

बातमी अपडेट होत आहे…

Published On: May 04, 2026 | 10:34 PM

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला 'हा' निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
May 13, 2026 | 09:59 PM
May 13, 2026 | 09:39 PM
May 13, 2026 | 09:30 PM
May 13, 2026 | 09:25 PM
May 13, 2026 | 09:23 PM
May 13, 2026 | 09:15 PM

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM