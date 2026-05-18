Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Rr Vs Dc Riyan Parag And Kumar Sangakkara Live Match Fight Furious Over Poor Fielding Reaction Goes Viral

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये दमदार सुरुवात केलेला राजस्थान रॉयल्स संघ आता बिकट परिस्थितीत आहे. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना आपले उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावेच लागतील.

Updated On: May 18, 2026 | 10:30 AM
रियान आणि कुमार संगकाराचा राग अनावर (फोटो सौजन्य - X.com)

रियान आणि कुमार संगकाराचा राग अनावर (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • राजस्थान रॉयलला दिल्लीने मात दिली 
  • आता दोन्ही सामने जिंकण्यासाठी करावे लागणार प्रयत्न 
  • रियान आणि कुमार संगकाराच्या प्रतिक्रिया व्हायरल  
आयपीएल २०२६ चा लीग टप्पा आता अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे प्लेऑफचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे. आरसीबी १८ गुणांसह प्लेऑफसाठी पात्र ठरणारा पहिला संघ ठरला आहे, तर चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्ससारखे संघ उर्वरित तीन जागांसाठी स्पर्धेत आहेत. स्पर्धा अशा टप्प्यावर आहे जिथे काही संघांना अगदी लहानशी चूकही महागात पडू शकते. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससोबत नेमके हेच घडले. राजस्थान दिल्लीविरुद्धचा सामना ५ गडी राखून हरला. या पराभवामुळे त्यांच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा आणखी कठीण झाल्या आहेत. 

दिल्लीविरुद्ध राजस्थानचे क्षेत्ररक्षण अत्यंत खराब होते, ज्यामुळे प्रशिक्षक कुमार संगकारा डगआऊटमध्ये आणि कर्णधार रियान पराग मैदानावर संतापले. खेळाडूंनी केवळ झेलच सोडले नाहीत, तर क्षेत्ररक्षणात अनेक चुकाही केल्या. यश पूंजाने तर केएल राहुलचा झेल सोडला, जेव्हा त्याने आपले खातेही उघडले नव्हते. त्याने ओव्हरथ्रोदेखील केला, ज्यामुळे कर्णधार रियान पराग संतापला.

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

राजस्थानसाठी आता प्लेऑफचे समीकरण काय आहे?

राजस्थान रॉयल्ससाठी प्लेऑफचे समीकरण आता बरेच कठीण झाले आहे. जरी संघाने या हंगामाची सुरुवात सलग पहिले चार सामने जिंकून जोरदार केली असली, तरी त्यानंतरच्या आठ सामन्यांपैकी राजस्थानने केवळ सहा सामने गमावले आहेत. लीग टप्प्यात राजस्थानचे आता आणखी दोन सामने शिल्लक आहेत आणि सध्या त्यांचे १२ गुण आहेत.

या परिस्थितीत, राजस्थानसाठी उर्वरित दोन्ही सामने ‘करा किंवा मरा’ असे आहेत. शिवाय, त्यांना आपला रनरेट सुधारावा लागेल. १६ गुणांपर्यंत पोहोचण्याच्या शर्यतीत राजस्थान हा एकमेव संघ नाही. चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनाही त्यांचे उर्वरित सामने जिंकून १६ गुणांसह प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची संधी आहे.

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

राजस्थान सुरूवातीला होता मजबूत स्थिती 

सुरूवातीला पंजाब आणि राजस्थान हे दोन्ही संघ यावेळी बाजी मारतील असं चित्र होतं. मात्र जसजशा पुढच्या मॅच होत गेल्या तशी या दोन्ही संघाची अवस्था खराब झाली. आता तर प्लेऑफमध्ये पोहण्यासाठी राजस्थानला उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणं गरजेचे आहे आणि नाहीतर अन्य संघासाठी हे दरवाजे उघडतील. पंजाबचीही तीच अवस्था आहे. दरम्यान राजस्थानच्या संघाला सध्या चांगल्या क्षेत्रकरण करणाऱ्या खेळाडूंची आवश्यकता आहे. या दोन्ही सामन्यांसाठी त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

Web Title: Ipl 2026 rr vs dc riyan parag and kumar sangakkara live match fight furious over poor fielding reaction goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
1

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी
2

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?
3

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम
4

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM