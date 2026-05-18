IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

दिल्लीविरुद्ध राजस्थानचे क्षेत्ररक्षण अत्यंत खराब होते, ज्यामुळे प्रशिक्षक कुमार संगकारा डगआऊटमध्ये आणि कर्णधार रियान पराग मैदानावर संतापले. खेळाडूंनी केवळ झेलच सोडले नाहीत, तर क्षेत्ररक्षणात अनेक चुकाही केल्या. यश पूंजाने तर केएल राहुलचा झेल सोडला, जेव्हा त्याने आपले खातेही उघडले नव्हते. त्याने ओव्हरथ्रोदेखील केला, ज्यामुळे कर्णधार रियान पराग संतापला.
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव
राजस्थानसाठी आता प्लेऑफचे समीकरण काय आहे?
राजस्थान रॉयल्ससाठी प्लेऑफचे समीकरण आता बरेच कठीण झाले आहे. जरी संघाने या हंगामाची सुरुवात सलग पहिले चार सामने जिंकून जोरदार केली असली, तरी त्यानंतरच्या आठ सामन्यांपैकी राजस्थानने केवळ सहा सामने गमावले आहेत. लीग टप्प्यात राजस्थानचे आता आणखी दोन सामने शिल्लक आहेत आणि सध्या त्यांचे १२ गुण आहेत.
या परिस्थितीत, राजस्थानसाठी उर्वरित दोन्ही सामने ‘करा किंवा मरा’ असे आहेत. शिवाय, त्यांना आपला रनरेट सुधारावा लागेल. १६ गुणांपर्यंत पोहोचण्याच्या शर्यतीत राजस्थान हा एकमेव संघ नाही. चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनाही त्यांचे उर्वरित सामने जिंकून १६ गुणांसह प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची संधी आहे.
राजस्थान सुरूवातीला होता मजबूत स्थिती
सुरूवातीला पंजाब आणि राजस्थान हे दोन्ही संघ यावेळी बाजी मारतील असं चित्र होतं. मात्र जसजशा पुढच्या मॅच होत गेल्या तशी या दोन्ही संघाची अवस्था खराब झाली. आता तर प्लेऑफमध्ये पोहण्यासाठी राजस्थानला उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणं गरजेचे आहे आणि नाहीतर अन्य संघासाठी हे दरवाजे उघडतील. पंजाबचीही तीच अवस्था आहे. दरम्यान राजस्थानच्या संघाला सध्या चांगल्या क्षेत्रकरण करणाऱ्या खेळाडूंची आवश्यकता आहे. या दोन्ही सामन्यांसाठी त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.