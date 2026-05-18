Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

महाडमध्ये वाढत्या उष्णतेचा परिणाम आता बाजारपेठेवरही दिसून येत आहे. तापमान 40 अंशांच्या जवळ पोहोचल्याने ग्राहक दुपारच्या वेळेत खरेदीसाठी बाहेर पडणे टाळत असून व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 12:21 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Follow Us:
Follow Us:
  • महाडमध्ये वाढलेल्या उष्णतेमुळे दुपारच्या वेळेत बाजारपेठेत ग्राहकांची वर्दळ कमी झाली आहे.
  • महागाई आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे अत्यावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त खरेदी कमी झाली आहे.
  • खरेदीत घट झाल्याने छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांमध्ये आर्थिक चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाड: राज्यात उष्णता प्रचंड वाढली आहे. वाढत्या उष्णतेचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून टप्प्याटप्प्याने वाढत गेलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम आता महाडच्या बाजारपेठेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वाढत्या तापमानामुळे ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी बदलताना दिसत असून त्याचा थेट फटका छोट्या-मोठ्या व्यापारी व व्यावसायिक वर्गाला बसत आहे. परिणामी, स्थानिक अर्थकारणालाही काही प्रमाणात बाधा पोहोचत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

राज्यासह रायगड जिल्ह्यात सध्या उष्णतेचा पारा चढलेला असून महाडमध्येही सरासरी ३८ ते ४० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद होत आहे. त्यातच हवेतील आर्द्रतेचे वाढलेले प्रमाण नागरिकांसाठी अधिक त्रासदायक ठरत आहे. उकाड्यामुळे दुपारच्या वेळेत ग्राहक खरेदीसाठी बाहेर पडणे टाळत असल्याचे दिसून येत आहे. सकाळी साधारणपणे ११ ते १२ वाजेपर्यंत शहरातील मुख्य बाजारपेठेत काही प्रमाणात ग्राहकांची वर्दळ दिसून येते, मात्र त्यानंतर बाजारपेठेतील हालचाली मंदावतात.

अत्यावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त खरेदीकडे कल कमी

दरम्यान, वाढत्या महागाईचा परिणामही ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यपूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती तसेच जागतिक स्तरावरील आर्थिक घडामोडींची अप्रत्यक्ष झळही बाजार व्यवस्थेवर बसताना दिसत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त इतर खरेदीकडे ग्राहकांचा कल कमी झाल्याचे चित्र आहे.

खरेदीमध्ये काहीशी मंदी

सध्या लग्नसराईचा हंगाम आणि तोंडावर आलेला पावसाळा लक्षात घेता ग्रामीण भागातून किराणा तसेच इतर साहित्यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असते. मात्र यंदा या खरेदीमध्ये काहीशी मंदी जाणवत असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. विशेषतः दुपारी एक ते चार या वेळेत महाड बाजारपेठेत तुरळक गर्दी दिसून येत असून काही ठिकाणी रस्त्यांवर अक्षरशः शुकशुकाट असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

व्यापाऱ्यांतून चिंता व्यक्त

महाडने यापूर्वी २०२१ मधील महापुराचा तडाखा तसेच कोरोना महामारीच्या काळातील आर्थिक संकटाचा सामना केला होता. त्या काळात व्यापारी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही मोठा फटको बसला होता, मात्र गेल्या चार वर्षांत व्यापा-यांनी व्यवसायात काही प्रमाणात स्थैर्य निर्माण केले होते. आता पुन्हा वाढत्या उष्णतेमुळे खरेदीत घट झाल्याने व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Heatwave impact rising temperatures slow down business in mahad markets raigad news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 12:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
2

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM