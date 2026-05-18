पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतात जास्त मायलेज देणाऱ्या कारांची मागणी वाढली आहे. मारुती स्विफ्ट, सेलेरिओ, होंडा सिटी e:HEV, टोयोटा हायरायडर आणि मारुती विक्टोरिस या कार एका लिटरमध्ये 25 ते 28 किमीपर्यंत मायलेज देतात.

Updated On: May 18, 2026 | 11:55 AM
  • पेट्रोल दरवाढीनंतर जास्त मायलेज देणाऱ्या कारांकडे ग्राहकांचा कल
  • मारुती, होंडा आणि टोयोटाच्या कार देतात 25 ते 28 KM पर्यंत मायलेज
  • हायब्रिड आणि AMT तंत्रज्ञानामुळे इंधन बचतीला मदत
आता एका लिटर पेट्रोलच्या दरात तब्बल तीन रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोलच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांचे बजेट कोलमडू लागले आहे. अशा परिस्थितीत कमी इंधनात जास्त अंतर कापणाऱ्या कारांची मोठी मागणी वाढली आहे. जर तुम्हीही कमी खर्चात दमदार मायलेज देणारी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर भारतातील ‘या’ 5 कार तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतात. चला जाणून घ्या या उत्तम कार कोणत्या जाणून घ्या.

Maruti Swift
मारुती कंपनीकडून हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये स्विफ्ट कार ऑफर केली जाते. सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या कारमध्ये या कारचा समावेश होतो. ARAI च्या माहितीनुसार, ही कार एका लिटर पेट्रोलमध्ये 25.75 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. हे मायलेज AMT व्हेरिएंटमध्ये मिळते. तर मॅन्युअल व्हेरिएंटमध्ये ही कार 24.8 किलोमीटरपर्यंत मायलेज देते.

Maruti Celerio
मारुतीची सेलेरिओ ही देखील हॅचबॅक सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार आहे. ही कार पेट्रोलसोबत CNG पर्यायातही उपलब्ध आहे. उत्तम मायलेजमुळे ही कार अनेकांची पसंती आहे. एका लिटर पेट्रोलमध्ये ही कार 26 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. हे मायलेज मॅन्युअल ट्रान्समिशनमध्ये मिळते.

Honda City e:HEV
होंडा कंपनीकडून मिड-साइज सेडान कार म्हणून सिटी विकली जाते. ही कार स्ट्रॉंग हायब्रिड तंत्रज्ञानासहही उपलब्ध आहे. जास्त मायलेज आणि आरामदायी प्रवास हवा असल्यास होंडा सिटीचे हायब्रिड व्हर्जन उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही कार एका लिटर पेट्रोलमध्ये 27.26 किलोमीटरपर्यंत मायलेज देते.

Toyota Hyryder
टोयोटाकडून भारतात हायरायडर एसयूव्हीची विक्री केली जाते. मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमधील ही कार हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येते. त्यामुळे ही कार एका लिटर पेट्रोलमध्ये 27.97 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते.

Maruti Victoris
मारुती कंपनीने 2025 मध्ये विक्टोरिस ही एसयूव्ही लॉन्च केली आहे. या कारच्या हायब्रिड व्हेरिएंटमधून एका लिटर पेट्रोलमध्ये 28.65 किलोमीटरपर्यंत मायलेज मिळू शकते.

Frequently Asked Questions

  • Que: सर्वाधिक मायलेज देणारी कार कोणती आहे?

    Ans: मारुती विक्टोरिस हायब्रिड व्हेरिएंट सुमारे 28.65 KM पर्यंत मायलेज देते.

  • Que: होंडा सिटी e:HEV किती मायलेज देते?

    Ans: होंडा सिटी e:HEV एका लिटर पेट्रोलमध्ये 27.26 किलोमीटरपर्यंत मायलेज देते.

  • Que: मारुती सेलेरिओ कोणत्या इंधन पर्यायात उपलब्ध आहे?

    Ans: मारुती सेलेरिओ पेट्रोल आणि CNG या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Published On: May 18, 2026 | 11:55 AM

