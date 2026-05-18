पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

Maruti Swift
मारुती कंपनीकडून हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये स्विफ्ट कार ऑफर केली जाते. सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या कारमध्ये या कारचा समावेश होतो. ARAI च्या माहितीनुसार, ही कार एका लिटर पेट्रोलमध्ये 25.75 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. हे मायलेज AMT व्हेरिएंटमध्ये मिळते. तर मॅन्युअल व्हेरिएंटमध्ये ही कार 24.8 किलोमीटरपर्यंत मायलेज देते.
Maruti Celerio
मारुतीची सेलेरिओ ही देखील हॅचबॅक सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार आहे. ही कार पेट्रोलसोबत CNG पर्यायातही उपलब्ध आहे. उत्तम मायलेजमुळे ही कार अनेकांची पसंती आहे. एका लिटर पेट्रोलमध्ये ही कार 26 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. हे मायलेज मॅन्युअल ट्रान्समिशनमध्ये मिळते.
Honda City e:HEV
होंडा कंपनीकडून मिड-साइज सेडान कार म्हणून सिटी विकली जाते. ही कार स्ट्रॉंग हायब्रिड तंत्रज्ञानासहही उपलब्ध आहे. जास्त मायलेज आणि आरामदायी प्रवास हवा असल्यास होंडा सिटीचे हायब्रिड व्हर्जन उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही कार एका लिटर पेट्रोलमध्ये 27.26 किलोमीटरपर्यंत मायलेज देते.
Toyota Hyryder
टोयोटाकडून भारतात हायरायडर एसयूव्हीची विक्री केली जाते. मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमधील ही कार हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येते. त्यामुळे ही कार एका लिटर पेट्रोलमध्ये 27.97 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते.
Maruti Victoris
मारुती कंपनीने 2025 मध्ये विक्टोरिस ही एसयूव्ही लॉन्च केली आहे. या कारच्या हायब्रिड व्हेरिएंटमधून एका लिटर पेट्रोलमध्ये 28.65 किलोमीटरपर्यंत मायलेज मिळू शकते.
