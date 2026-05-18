मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्...; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, पत्नी आणि मुलांपासून वेगळे राहत असलेल्या व्यक्तीला मुलांना भेटण्यासाठी बोलावून घेतल्यानंतर सासरच्यांनी मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. ही घटना कोथरुड परिसरातील असून, याप्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी नारायण पांडुरंग जानकर (वय ४८, रा. किष्कींदानगर, कोथरुड) यांनी गुरुवार पेठ पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्यानुसार मयुरी नारायण जानकर, सुरेश लक्ष्मण बावदाने, महेश लक्ष्मण बावदाने, संगीता महेश बावदाने, भगवान बाबू मरगळे आणि लक्ष्मण राया बावदाने (रा. सुतारदरा, कोथरुड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे पत्नी आणि मुलांपासून वेगळे राहत आहेत. मुलांची आठवण आल्याने ते आरोपी महेश बावदाने याच्याशी संपर्क साधून मुलांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. नंतर त्यांना भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले. तक्रारदार हे ग्रीललाईन मेडिकलसमोर, कर्वे रस्ता परिसरात पोहोचले असता त्यांची पत्नी आणि अन्य आरोपी तेथे आले. वेगळे राहत असल्याच्या कारणावरून आरोपींनी शिवीगाळ करत हाताने मारहाण केली, असे तक्रारीत नमूद आहे.
नंतर आरोपींनी तक्रारदाराला रिक्षातून मुलांना भेटण्यासाठी नेण्याचे सांगितले. मात्र, त्यांना सुतारदरा येथील मोकळ्या मैदानात नेऊन दगड आणि बांबूने मारहाण करण्यात आली. तसेच अन्य आरोपींनीही शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. काही काळ तक्रारदाराला घरात कोंडून ठेवण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रकार ८ मे रोजी घडला असून, याप्रकरणी १६ मे रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला . पुढील तपास पोलिस करत आहेत.
झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला
मावळ तालुक्यातील निळशी गावात झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर अज्ञात व्यक्तीने धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून, परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वडगाव मावळ पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, हरिभाऊ वसंत कांबळे (वय २४, रा. ढोरेवाडा, वडगाव मावळ) यांनी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचे चुलते कुलदीप चंद्रकांत कांबळे (वय ३४, सध्या रा. दहिसर, मुंबई) हे गावातील प्रमोद दत्तात्रय म्हसे यांच्या टेरेसवर झोपलेले असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने अचानक हल्ला केला आहे.